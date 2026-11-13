Microsoft in tilt in tutto il mondo: Outlook, Teams e Copilot fuori uso, problemi in tutta Italia

Microsoft alle prese con una delle più estese interruzioni dei propri servizi degli ultimi mesi. Da giovedì 12 novembre, Outlook, Teams e diversi strumenti della piattaforma Microsoft 365 stanno registrando malfunzionamenti in numerosi Paesi, con conseguenze per aziende, organizzazioni, istituzioni pubbliche e utenti privati.

Il problema ha interessato anche l’Italia, dove sono state segnalate difficoltà nell’accesso alla posta elettronica e nell’utilizzo di alcuni servizi basati sull’infrastruttura cloud di Microsoft. Tra le applicazioni coinvolte figurano anche Copilot, l’assistente di intelligenza artificiale dell’azienda, e alcuni strumenti per la sicurezza informatica.

La situazione è ancora in evoluzione nella mattinata del 13 novembre. Microsoft ha comunicato di aver ottenuto un ripristino parziale, ma ha anche ammesso che alcuni degli interventi effettuati non hanno prodotto gli effetti previsti. L’azienda sta quindi lavorando a nuove strategie per riportare progressivamente alla normalità i servizi interessati.

Outlook non funziona: migliaia di utenti senza posta elettronica

Il problema più evidente riguarda Outlook e, in particolare, Exchange Online, il servizio cloud che gestisce la posta elettronica di Microsoft 365.

Gli utenti hanno segnalato difficoltà di accesso alle caselle di posta, impossibilità di inviare o ricevere messaggi e ritardi nella consegna delle email. In alcuni casi il servizio è risultato completamente irraggiungibile, mentre in altri si sono verificati malfunzionamenti intermittenti.

L’interruzione non ha riguardato soltanto Outlook sul web. Le difficoltà hanno interessato anche il programma installato sui computer, le applicazioni per smartphone e diversi sistemi che utilizzano le interfacce di collegamento di Exchange Online.

Secondo i dati raccolti da Downdetector, il portale che monitora le segnalazioni degli utenti sui servizi digitali, nel momento di maggiore criticità sono arrivate oltre 130mila segnalazioni relative a Outlook. Per l’intera piattaforma Microsoft 365 sono state registrate decine di migliaia di notifiche.

Le segnalazioni non rappresentano il numero effettivo delle persone coinvolte, ma restituiscono la dimensione del problema e la sua rapida diffusione.

Microsoft 365, problemi anche per Teams e Copilot

Il disservizio si è esteso rapidamente oltre la posta elettronica.

Tra le applicazioni che hanno registrato problemi figura Microsoft Teams, utilizzato quotidianamente da aziende, pubbliche amministrazioni, scuole e organizzazioni per riunioni, videoconferenze e comunicazioni interne.

Sono stati segnalati anche malfunzionamenti di Copilot, l’assistente di intelligenza artificiale integrato nell’ecosistema Microsoft, e di alcuni strumenti collegati alla piattaforma Microsoft 365.

Le conseguenze non si sono limitate agli utenti che utilizzano direttamente i programmi dell’azienda. Sono stati interessati anche servizi esterni che si collegano all’infrastruttura Microsoft per accedere a documenti, informazioni e caselle di posta.

OpenAI e Anthropic hanno infatti segnalato problemi con alcune integrazioni e connettori collegati a Microsoft 365. In particolare, OpenAI ha comunicato di essere al lavoro su un problema che poteva impedire la creazione di nuove connessioni e compromettere il funzionamento di alcuni strumenti.

È un esempio concreto di quanto le applicazioni digitali siano ormai interdipendenti: un problema in un’infrastruttura centrale può produrre effetti anche su servizi sviluppati e gestiti da altre aziende.

Perché Microsoft è andata in tilt: server indisponibili e sovraccarico dell’infrastruttura

La prima spiegazione fornita da Microsoft ha fatto riferimento a un carico elevato su una parte della propria infrastruttura informatica distribuita in diverse regioni geografiche.

Con il passare delle ore, tuttavia, il quadro tecnico è diventato più articolato.

Gli aggiornamenti pubblicati dall’azienda hanno indicato che il problema non era semplicemente dovuto a un aumento del numero di utenti o delle richieste di accesso. Un certo numero di server aveva iniziato a diventare indisponibile in modo inatteso.

Il traffico che normalmente veniva gestito da quei sistemi si è quindi concentrato sulle infrastrutture ancora funzionanti, aumentando il carico e provocando ulteriori difficoltà di connessione.

Microsoft ha individuato anche problemi nei controlli automatici che verificano lo stato di salute dei server. Alcuni sistemi non superavano questi controlli e venivano conseguentemente esclusi dal servizio, riducendo la capacità complessiva dell’infrastruttura.

Il risultato è stato un meccanismo progressivo di deterioramento: server indisponibili, maggiore carico su quelli rimasti operativi, nuove difficoltà e ulteriori interruzioni.

L’azienda ha avviato una serie di interventi per contenere il problema, tra cui il riavvio dei server coinvolti, la redistribuzione del traffico verso infrastrutture alternative e la sospensione delle modifiche e delle nuove distribuzioni software mentre venivano analizzate le possibili cause.

In alcuni aggiornamenti Microsoft ha spiegato che i server riavviati tornavano inizialmente operativi, ma potevano diventare nuovamente non responsivi quando venivano sottoposti al normale traffico degli utenti.

I tentativi di ripristino non funzionano come previsto

La gestione dell’emergenza si è rivelata più complicata del previsto.

Nel corso della serata del 12 novembre Microsoft ha comunicato di aver ridistribuito il traffico tra le proprie infrastrutture e di aver avviato il ripristino dei server interessati.

La società ha però successivamente riconosciuto che le modifiche introdotte per migliorare il funzionamento dei servizi non stavano producendo i risultati attesi.

Per questo motivo sono state avviate ulteriori verifiche tecniche e nuove strategie di recupero. Tra le misure descritte negli aggiornamenti figurano la limitazione temporanea di alcune tipologie di traffico, la ricostruzione di una parte dei server utilizzando una precedente configurazione software e la progressiva riattivazione delle infrastrutture.

Nella notte tra il 12 e il 13 novembre sono arrivati i primi segnali di miglioramento, ma non sufficienti per dichiarare conclusa l’emergenza.

Microsoft ha parlato di ripristino parziale, spiegando che il ritorno alla normalità sarebbe stato graduale e legato alla capacità di rimettere in funzione i server e consentire ai dispositivi degli utenti di riconnettersi.

Il disservizio ha interessato 74 Paesi

La portata geografica dell’interruzione è stata particolarmente ampia.

Secondo le rilevazioni di Downdetector, le segnalazioni hanno riguardato utenti di 74 Paesi e territori. Le prime difficoltà sono state comunicate nelle Americhe, ma nel giro di poco tempo il problema è stato segnalato anche in Europa, Asia e altre aree del mondo.

Le conseguenze sono state avvertite da aziende e istituzioni che utilizzano Microsoft 365 come piattaforma principale per la gestione delle comunicazioni e del lavoro quotidiano.

Tra gli episodi segnalati figurano problemi per il ministero degli Esteri della Nuova Zelanda, che ha comunicato difficoltà nella ricezione della posta elettronica anche presso le proprie ambasciate, i consolati e gli uffici di rappresentanza.

Sono emerse inoltre ripercussioni su organizzazioni e operatori economici in diversi Paesi. In alcuni casi sono stati attivati canali alternativi per mantenere le comunicazioni con clienti e utenti.

L’episodio dimostra quanto la posta elettronica continui a essere un’infrastruttura essenziale per il funzionamento delle organizzazioni, nonostante la diffusione di piattaforme collaborative, messaggistica istantanea e strumenti di intelligenza artificiale.

È un attacco hacker? Microsoft non conferma questa ipotesi

Una delle prime domande poste dagli utenti riguarda la possibilità che l’interruzione sia stata provocata da un attacco informatico.

Al momento non ci sono elementi pubblici che dimostrino un’origine criminale o un attacco hacker. Le comunicazioni di Microsoft si sono concentrate sui problemi tecnici dell’infrastruttura, sulla perdita di capacità dei server e sulle difficoltà di gestione del traffico.

Anche le dichiarazioni del ministro australiano degli Affari interni e della sicurezza informatica, Tony Burke, hanno contribuito a chiarire il quadro. Secondo quanto riferito dal ministro, Microsoft avrebbe escluso un attacco informatico e avrebbe indicato una situazione in qualche modo paragonabile a quella provocata da un aggiornamento difettoso.

Il riferimento è al grande incidente del luglio 2024 legato a CrowdStrike, che aveva provocato il blocco di milioni di computer Windows in tutto il mondo.

È importante, tuttavia, non confondere i due episodi: nel caso CrowdStrike la causa era stata individuata in un aggiornamento del software di sicurezza distribuito in modo difettoso. Per il disservizio Microsoft del novembre 2026, invece, la causa tecnica definitiva non è ancora stata chiarita pubblicamente.

La coincidenza con l’allerta su una vulnerabilità di Outlook

La giornata del 12 novembre era stata caratterizzata anche da un’altra notizia relativa alla sicurezza informatica.

L’agenzia federale statunitense per la cybersicurezza, CISA, aveva diffuso un’allerta riguardante una vulnerabilità di Outlook, una falla di sicurezza che Microsoft avrebbe corretto il 10 novembre.

La coincidenza temporale tra l’allerta e il successivo malfunzionamento della posta elettronica ha inevitabilmente sollevato interrogativi.

Al momento, però, non ci sono indicazioni che colleghino direttamente la vulnerabilità al disservizio. Si tratta di due questioni distinte: da una parte una vulnerabilità di sicurezza, dall’altra un’interruzione dell’infrastruttura che gestisce Exchange Online e altri servizi Microsoft 365.

Il problema della dipendenza dai grandi fornitori cloud

Al di là delle cause tecniche, il disservizio riporta al centro un tema strategico per imprese e pubbliche amministrazioni: la dipendenza da pochi grandi fornitori di servizi digitali.

Microsoft 365 non è soltanto un insieme di programmi per scrivere documenti, gestire fogli di calcolo o organizzare riunioni. Per molte organizzazioni rappresenta una parte fondamentale dell’infrastruttura informatica: gestisce email, calendari, rubriche, archivi documentali, comunicazioni e strumenti di collaborazione.

Quando un servizio centrale smette di funzionare, le conseguenze possono propagarsi rapidamente a tutta l’organizzazione.

Il problema riguarda anche le applicazioni di intelligenza artificiale, sempre più integrate con gli strumenti aziendali. Se un assistente digitale deve accedere alla posta elettronica, ai documenti e agli archivi di un’organizzazione attraverso un connettore esterno, l’indisponibilità del servizio di origine può bloccare anche le funzionalità dell’intelligenza artificiale.

Per le aziende diventa quindi importante predisporre sistemi di continuità operativa, copie dei dati, canali alternativi di comunicazione e procedure per lavorare anche quando un servizio cloud non è disponibile.

La questione non è necessariamente rinunciare alle piattaforme dei grandi fornitori tecnologici, ma evitare che un singolo punto di guasto possa fermare completamente un’attività.

Quando torneranno a funzionare Outlook e Microsoft 365?

Nella mattinata del 13 novembre la situazione risulta in miglioramento, ma Microsoft non ha ancora fornito una tempistica definitiva per il completo ripristino di tutti i servizi.

Il recupero è graduale e può essere diverso a seconda della regione geografica, del tipo di connessione e dell’applicazione utilizzata.

Gli utenti che continuano a incontrare problemi possono verificare gli aggiornamenti pubblicati da Microsoft nella pagina ufficiale dello stato dei servizi Microsoft 365 e attendere la progressiva riattivazione delle infrastrutture.

Il disservizio del 12 e 13 novembre rappresenta un nuovo campanello d’allarme sulla fragilità delle infrastrutture digitali globali. Anche i servizi delle maggiori aziende tecnologiche, progettati per garantire disponibilità e continuità su scala mondiale, possono subire interruzioni prolungate con conseguenze che si estendono ben oltre i confini di una singola piattaforma.ù

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