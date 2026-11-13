Paolo Fresu al Teatro Toselli: musica e poesia per Scrittorincittà 2026

CUNEO – È la musica di Paolo Fresu ad aver aperto idealmente Scrittorincittà 2026, la manifestazione letteraria che anima Cuneo dall’11 al 15 novembre. Ieri sera, sul palco del Teatro Toselli, il celebre trombettista sardo è stato protagonista dello spettacolo Le foglie hanno perso gli alberi, insieme al poeta Pier Mario Giovannone e al musicista Daniele Di Bonaventura.

Un concerto particolare, costruito sull’incontro tra musica e poesia. I versi di Giovannone, tratti anche dal volume Storia allegra di un uomo triste, si sono intrecciati con le sonorità della tromba e del flicorno di Fresu e con il pianoforte e il bandoneon di Di Bonaventura. Uno spettacolo che ha alternato momenti di riflessione e ironia e che ha dedicato anche un omaggio a Gianmaria Testa, il cantautore piemontese scomparso dieci anni fa.

Il concerto si inserisce nella ventottesima edizione di Scrittorincittà, inaugurata ufficialmente mercoledì 11 novembre. Quest’anno il festival ha scelto come tema Finestrini, un invito a osservare il mondo attraverso prospettive differenti. I libri diventano così strumenti per guardare ciò che ci circonda, conoscere altre realtà e riflettere su noi stessi.

Sono oltre 200 gli appuntamenti distribuiti in cinque giorni e in quattordici sedi cittadine, tra incontri con gli autori, presentazioni, spettacoli e laboratori per bambini e ragazzi. Una delle principali novità è rappresentata dal nuovo polo culturale ESSECI, che ospita la Biblioteca Civica e nuovi spazi dedicati alla cultura e alla lettura.

Tra i numerosi protagonisti dell’edizione 2026 figurano Concita De Gregorio, Massimo Polidoro, Francesca Giannone, Diego De Silva, Gustavo Zagrebelsky, Piergiorgio Odofreddi, Tiziana Ferrario, Jonathan Bazzi e John Niven. Il programma proseguirà fino a domenica 15 novembre, con appuntamenti dedicati alla letteratura, alla musica e ai principali temi dell’attualità.

Scrittorincittà è un’iniziativa del Comune di Cuneo, organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Civica, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte.

Il programma completo è disponibile sul sito.

Foto e report di Samuele Silva

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