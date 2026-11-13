Piemonte, il bilancio Coldiretti: riso e nocciole in difficoltà, buona la qualità della vendemmia

In Piemonte il caldo e la scarsità d’acqua hanno ridotto la produzione di riso dove è mancata l’irrigazione e inciso sulle rese delle nocciole; per le castagne tradizionali la stagione è stata scarsa. Diverso il giudizio sulla vite: la vendemmia 2026 è stata di buona qualità, con un avvio anticipato di circa dieci giorni rispetto al 2025.

È il quadro dell’annata agraria tracciato da Coldiretti Torino in occasione di San Martino. L’organizzazione segnala problemi anche per mais e colture foraggere, mentre rileva una tenuta degli allevamenti e segnali di ripresa per l’apicoltura. Sul risultato economico delle aziende pesano inoltre, secondo Coldiretti, l’aumento dei costi e le difficoltà dei mercati.

Riso e mais: la differenza la fa l’acqua disponibile

Per il riso, i cali produttivi più importanti riguardano le zone nelle quali non è stato possibile irrigare. Il resoconto del bilancio non indica una percentuale di perdita valida per tutte le risaie piemontesi.

Per il mais, Coldiretti segnala problemi di qualità sanitaria del raccolto. Si tratta di una valutazione sulla produzione agricola: da sola non equivale a un’indicazione sulla sicurezza dei prodotti in vendita.

Anche il bilancio pubblicato da Confagricoltura Cuneo distingue i risultati in base alla disponibilità d’acqua: per il mais descrive difficoltà particolarmente marcate nei terreni asciutti dell’Alessandrino e dell’Astigiano e risultati più regolari nelle aree meglio servite dall’irrigazione. L’organizzazione precisa che si tratta di indicazioni locali, non di medie statistiche provinciali o regionali.

Nocciole e castagne: rese e pezzatura

Secondo Coldiretti, il caldo ha inciso sulle rese delle nocciole soprattutto nelle Langhe e nel Monferrato. Confagricoltura Piemonte, nelle proprie rilevazioni, segnala un recupero delle nocciole rispetto all’annata precedente, ma anche risultati non ovunque all’altezza delle aspettative iniziali: il confronto con il 2025 e l’effetto del caldo sulla stagione sono valutazioni diverse.

Per le castagne tradizionali, Coldiretti descrive una produzione scarsa e frutti piccoli. Quantità e pezzatura misurano aspetti diversi: la prima riguarda quanto si raccoglie, la seconda la dimensione dei frutti. Nel Cuneese, anche Confagricoltura riferisce valutazioni di calo produttivo, con differenze rilevanti fra castagneti.

Queste indicazioni non consentono di attribuire alle difficoltà della raccolta un rincaro preciso per chi acquista nocciole o castagne. A Castagnole delle Lanze, il primo prezzo della campagna delle nocciole era stato fissato a fine agosto come riferimento per partite di qualità di prima fascia: non è un prezzo al consumo né una misura dell’intera stagione commerciale.

Vendemmia anticipata, ma la grandine ha colpito il Novarese

Il giudizio favorevole di Coldiretti riguarda la qualità della vendemmia e non costituisce una valutazione definitiva di ogni vino che sarà prodotto. Anche l’anticipo di circa dieci giorni rispetto al 2025 è un’indicazione complessiva: tempi e risultati cambiano fra varietà e territori.

Una rilevazione dell’Unione italiana vini, basata su testimonianze aggiornate tra fine agosto e inizio settembre, riportava per alcune produzioni piemontesi uve sane e risultati soddisfacenti. Il caldo aveva però richiesto, in alcune realtà, la raccolta al mattino e il raffreddamento delle uve prima della pressatura; nel Monferrato veniva segnalata una maggiore siccità.

Il quadro regionale non cancella i danni locali. In una valutazione raccolta da ANSA a settembre, Andrea Fontana, presidente del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, indicava perdite soprattutto quantitative nelle zone di Ghemme, Sizzano e Fara dopo la grandinata del 7 agosto.

Allevamenti, costi e prospettive delle aziende

Nel bilancio Coldiretti tengono gli allevamenti, in particolare quelli di bovini di razza Piemontese; per l’apicoltura emergono segnali di ripresa dopo alcune annate difficili. Restano le difficoltà per le colture foraggere, insieme alla pressione dei costi di produzione e dei mercati.

Il confronto fra prezzi e costi non riguarda solo il Piemonte. Nel suo bilancio, Confagricoltura richiama gli indici nazionali ISMEA: a settembre 2026 i prezzi agricoli all’origine risultavano inferiori del 3,5% rispetto allo stesso mese del 2025, mentre i costi correnti dei mezzi di produzione erano aumentati del 4,3%. Sono indicatori nazionali, con andamenti diversi fra filiere, non una misura del reddito di ogni azienda piemontese.

La presentazione del bilancio Coldiretti è stata accompagnata da un corso per giornalisti e agricoltori sui rapporti fra economia mondiale del cibo e produzioni locali. Il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici, ha spiegato che l’iniziativa intendeva mettere in relazione l’andamento dell’annata con le dinamiche esterne che incidono sull’agricoltura.

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