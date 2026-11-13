Piemonte, la Giunta approva gli indirizzi 2027 per i corsi d’acqua: previsti 1,8 milioni

TORINO – La Giunta regionale del Piemonte ha approvato gli indirizzi per selezionare nel 2027 i progetti di riqualificazione dei corpi idrici, confermando i contributi agli enti locali. La scheda della deliberazione sul Bollettino ufficiale indica una spesa regionale complessiva di 1,8 milioni di euro.

La decisione prosegue un programma avviato nel 2018, ma non assegna di per sé le risorse a singoli interventi. Per conoscere i corsi d’acqua interessati e i progetti ammessi occorrerà attendere l’esito della selezione.

Che cosa ha deciso la Regione

La deliberazione n. 13-3268 è stata adottata dalla Giunta il 9 novembre 2026 e pubblicata il 12 novembre nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale regionale n. 45. Il notiziario regionale per le amministrazioni locali precisa che l’atto conferma i contributi agli enti locali e approva gli indirizzi per migliorare la qualità e le condizioni morfologiche dei corpi idrici piemontesi.

Gli indirizzi costituiscono il quadro della selezione, non una graduatoria né un elenco di cantieri già finanziati. Il settore regionale di riferimento per la misura è Tutela e uso sostenibile delle acque, nella Direzione Ambiente, energia e territorio.

Al momento non sono disponibili, nei documenti consultati, date di apertura e scadenza della selezione 2027. L’Ordine dei geologi del Piemonte aveva annunciato il lancio della nuova edizione durante un incontro regionale il 10 novembre; quell’annuncio non indica però le condizioni o i termini per presentare domanda.

Come funzionava il bando precedente

Il programma regionale AcqueVive finanzia progetti di riqualificazione attraverso un bando e una successiva graduatoria. Nell’edizione 2026 la dotazione complessiva era di 3 milioni di euro: 660.000 euro sull’annualità 2026 e 2,34 milioni sull’annualità 2027. Le domande si sono chiuse il 15 aprile 2026.

La spesa complessiva indicata per la selezione 2027 è quindi inferiore di 1,2 milioni rispetto alla dotazione dell’edizione precedente. Il confronto riguarda gli importi complessivi delle due edizioni, non la spesa prevista in un singolo anno di bilancio: da solo non chiarisce se cambino interventi ammissibili, condizioni o modalità di ripartizione.

Nel 2026 potevano beneficiare dei contributi enti locali, gestori di aree naturali protette e gestori di siti della rete Natura 2000, secondo le condizioni previste dall’allora deliberazione. La disciplina di quella edizione non va automaticamente estesa al 2027: restano da precisare le condizioni della nuova selezione.

Perché conta la forma di un corso d’acqua

La riqualificazione morfologica riguarda la struttura dell’alveo, delle sponde e degli ambienti circostanti, non soltanto la presenza di inquinanti. Artificializzazione delle rive, opere trasversali e riduzione della vegetazione lungo i corsi d’acqua possono alterare gli ambienti fluviali.

Nel programma degli anni precedenti sono stati finanziati, per esempio, interventi sulla vegetazione delle sponde e la rimozione di ostacoli alla circolazione dei pesci. Sono esempi delle attività sostenute finora, non progetti già individuati per il 2027. Il recupero di condizioni più naturali deve tenere conto anche delle esigenze di riduzione del rischio idraulico per abitati e infrastrutture.

Nella relazione regionale sullo stato dell’ambiente, l’analisi svolta per il Piano di gestione del distretto idrografico del Po del 2015 indicava alterazioni morfologiche in circa il 64% dei corpi idrici fluviali monitorati. È un dato riferito a quell’analisi, non una misura aggiornata al 2027.

Le risorse e i risultati delle edizioni precedenti

Il programma utilizza una quota dei proventi legati all’uso dell’acqua pubblica per finanziare attività di attuazione del Piano di tutela delle acque: è il principio che la Regione riassume con l’espressione «l’acqua paga l’acqua».

Secondo la relazione regionale, dal primo bando del 2018 fino al 2025 sono stati erogati quasi 18,8 milioni di euro per finanziare 87 progetti. La stessa relazione riferisce che, al momento della rilevazione, 54 degli 87 progetti risultavano conclusi e rendicontati. Tra gli interventi finanziati figurano il miglioramento della vegetazione perifluviale e la rimozione di ostacoli per la fauna ittica.

Per la nuova selezione resta da conoscere il dettaglio operativo: soggetti ammessi, spese finanziabili, criteri di valutazione e termini delle domande. Solo dopo la procedura sarà possibile individuare i beneficiari e gli interventi destinati a ricevere i contributi.

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