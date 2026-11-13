Sette giorni dal 16 novembre

Martedì 17 novembre il presidente Davide Nicco ha convocato il Consiglio regionale, dalle 11 alle 18, con all’ordine del giorno il preavviso al Ddl 174 (Disposizioni urgenti in materia di sanità) e le Pdl 102 per l’istituzione della Giornata del lavoratore autonomo e 97 sull’orientamento sportivo. L’ordine del giorno è completato da numerosi atti d’indirizzo e, alle 14, da Interrogazioni e Question Time.Proseguono i lavori delle Commissioni.Lunedì 1611 quarta, in congiunta con la prima, presidente Roberto Ravello, esame del Ddl 174. La quarta, presidente Luigi Icardi, prosegue per audizioni, alle 14 con il Cipes e, alle 14.45, con le organizzazioni dei pediatri, sui punti di assistenza e le cure pediatriche. Alle 15.30, si prosegue in ordinaria sul medesimo argomento. Alle 16.15, in congiunta con la terza, la Legalità (presidente Domenico Rossi) e la normazione (presidente Alice Ravinale), si svolge l’informativa della Giunta regionale sull’attuazione della legge sul contrasto al gioco d’azzardo patologico.Martedì 1710, Giunta per il regolamento.Dalle 11 alle 18 Consiglio regionale.14, Interrogazioni e Question Time.Mercoledì 1810 seconda, presidente Mauro Fava, audizione del Comitato pendolari AV Torino-Milano. Si prosegue, alle 10.45, per la conclusione dell’esame del Ddl 119 sui servizi di trasporto NCC.11 sesta, presidente Paola Antonetto, relativamente all’Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario.12.30 Conferenza dei capigruppo.14.30 terza, presidente Claudio Sacchetto, esame del Ddl 163 sui Gruppi di Azione Locale e sulla Pdcr sul Programma per la montagna 2026.

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