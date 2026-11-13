Dallo spazio arriva il 5G: successo per la missione LIDE, guidata da una società nata a Torino

TORINO – La connettività 5G direttamente dallo spazio è una realtà sperimentata e validata grazie a LIDE, la missione satellitare guidata da Tyvak International, azienda aerospaziale nata a Torino. Dopo un anno di attività e test in orbita, il progetto ha dimostrato la possibilità di realizzare collegamenti 5G tra terminali terrestri attraverso un nanosatellite in orbita bassa, aprendo nuove prospettive per le telecomunicazioni satellitari.

La missione, finanziata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nell’ambito di un programma supportato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), è stata avviata con il lancio del satellite nel luglio 2025. Il risultato rappresenta un passaggio importante per la filiera aerospaziale italiana ed europea e per lo sviluppo delle reti non terrestri, destinate a integrare la connettività tradizionale.

Le possibili applicazioni sono numerose: dalla telemedicina alle comunicazioni in situazioni di emergenza e durante le catastrofi naturali, fino alle esigenze di difesa e sicurezza.

Il nanosatellite italiano ha dimostrato il funzionamento del 5G dallo spazio

Al centro della missione c’è un CubeSat 12U, progettato e realizzato da Tyvak International e dotato di un avanzato sistema di comunicazione sviluppato da Picosats.

L’obiettivo era verificare la possibilità di stabilire e mantenere un collegamento 5G tra terminali terrestri utilizzando il satellite come ponte di comunicazione, nel rispetto degli standard internazionali 3GPP, quelli alla base delle reti mobili utilizzate in tutto il mondo.

Le prove hanno dato esito positivo. Il nanosatellite è riuscito ad agganciare e mantenere una connessione bidirezionale con i terminali installati presso l’ESTEC 5G/6G Lab dell’ESA a Noordwijk, nei Paesi Bassi.

I test hanno confermato la stabilità del segnale durante i passaggi del satellite, anche quando questo si trovava a bassi angoli di elevazione rispetto all’orizzonte. Sono stati inoltre misurati parametri fondamentali per le telecomunicazioni, come la velocità di trasmissione dei dati (throughput) e il rapporto segnale-rumore (SNR).

Un risultato che ha permesso di trasformare il satellite in una vera e propria piattaforma sperimentale in orbita, a disposizione dell’industria europea.

La sperimentazione con le tecnologie sviluppate in Italia

Uno degli aspetti più significativi della missione riguarda la verifica dell’interoperabilità tra sistemi realizzati da aziende differenti.

In particolare, LIDE ha consentito a Celeste Technologies, società italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni software per reti 5G e 6G non terrestri, di sperimentare una propria tecnologia attraverso il satellite.

Utilizzando il payload trasparente di LIDE, è stato stabilito un collegamento end-to-end conforme alla Release 17 dello standard 3GPP tra lo SmartgNB sviluppato da Celeste e installato nei laboratori ESA e un terminale terrestre di un altro produttore.

La prova ha dimostrato che tecnologie di fornitori diversi possono dialogare attraverso un satellite in orbita, un requisito fondamentale per costruire un ecosistema di comunicazioni satellitari basato su standard condivisi.

«Con la missione LIDE, l’ESA e tutto il suo ecosistema industriale hanno potuto usufruire di una piattaforma sperimentale in orbita per verificare i collegamenti 5G NTN tra un nanosatellite e terminali terrestri compatti», ha dichiarato Alberto Ginesi, Head of the Telecom System Section del direttorato tecnico dell’ESA e responsabile tecnico dell’attività.

Secondo Antonio Franchi, Head of the 5G/6G NTN Programme Office, LIDE rappresenta uno degli elementi di punta dell’ecosistema di esperimenti in orbita bassa sviluppati dall’ESA nell’ambito del programma Space for 5G/6G and Sustainable Connectivity.

Dopo LIDE arriva TIDE: nuova missione dal 2027

I risultati ottenuti hanno spinto l’Agenzia Spaziale Europea ad affidare nuovamente a Tyvak International la guida di un consorzio italiano per una nuova missione dimostrativa: TIDE.

Al gruppo di lavoro parteciperanno ancora Picosats e, questa volta, anche Celeste Technologies. La fase di definizione del progetto si concluderà entro la fine del 2026, mentre l’implementazione è prevista a partire dal 2027.

La nuova missione affronterà una delle sfide ancora aperte nell’integrazione tra reti terrestri e satellitari: dimostrare il funzionamento efficiente delle comunicazioni 5G attraverso un satellite in orbita bassa utilizzando la modalità TDD (Time Division Duplexing).

Questa tecnologia permette di alternare nel tempo trasmissione e ricezione dei dati, rendendo più flessibile l’utilizzo dello spettro radio e aprendo la strada all’impiego di nuove bande di frequenza per le comunicazioni satellitari.

La sperimentazione richiederà alcuni adattamenti del protocollo 5G e si inserisce nel percorso di sviluppo delle future reti 5G e 6G NTN.

«L’utilizzo di standard aperti per le telecomunicazioni satellitari, quali il 5G NTN, è la strada che l’ASI ha scelto per consentire il più efficace coinvolgimento della filiera industriale a livello nazionale ed europeo», ha spiegato Giancarlo Varacalli, responsabile dell’Ufficio Telecomunicazioni e Navigazione dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Anche per Margherita Cardi, VP of European Operations e Head of Strategic Programs di Tyvak International, il completamento di LIDE dimostra la solidità della tecnologia dei nanosatelliti e la capacità dell’industria italiana di guidare l’innovazione nelle reti non terrestri.

Tyvak International, la realtà aerospaziale nata a Torino

Dietro il successo della missione c’è una società che ha il proprio quartier generale a Torino e che negli ultimi anni si è ritagliata un ruolo importante nel settore aerospaziale.

Tyvak International è nata nel 2015 ed è la sussidiaria europea di Terran Orbital Corporation. Conta circa cinquanta dipendenti e un fatturato superiore ai 10 milioni di euro. Nel 2024 è entrata nel gruppo Lockheed Martin.

L’azienda progetta, costruisce e gestisce satelliti di piccole dimensioni: dai nanosatelliti con una massa compresa tra 10 e 30 chilogrammi fino ai microsatelliti che possono arrivare a pesare 300 chilogrammi.

Finora ha costruito e lanciato 18 satelliti per clienti commerciali e istituzionali, partecipando a diversi progetti internazionali. Tra questi c’è PhiSat-1 dell’ESA, missione dedicata all’osservazione della Terra, e Iperdrone, sviluppata con l’Agenzia Spaziale Italiana per sperimentare manovre orbitali attorno a un altro oggetto nello spazio.

Un’attività che rappresenta un passaggio verso il cosiddetto in orbit servicing, ovvero la possibilità di fornire servizi direttamente nello spazio, dalla manutenzione al rifornimento dei satelliti.

Da Torino Tyvak gestisce anche un proprio centro di controllo per operare i satelliti destinati alle telecomunicazioni, all’Internet of Things e all’osservazione terrestre. Ha inoltre contribuito, insieme al Politecnico di Torino, allo sviluppo di Spei Satellites, il primo satellite del Vaticano.

Tra i progetti più recenti figura anche Milani, il CubeSat che ha viaggiato a bordo della sonda europea Hera verso il sistema asteroidale binario Didymos, nell’ambito della missione dedicata alla difesa planetaria.

Con LIDE prima e TIDE in preparazione, la società torinese si conferma così tra i protagonisti dello sviluppo delle nuove telecomunicazioni satellitari europee.

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