Torino, due writers precipitano dal tetto di Palazzo Nuovo: sono gravi

TORINO – Grave episodio nella notte di venerdì 13 novembre 2026 a Torino, dove due writers di 36 anni sono precipitati dal tetto di Palazzo Nuovo, sede dell’Università degli Studi di Torino, all’incrocio tra corso San Maurizio e via Sant’Ottavio.

I due uomini si trovavano sul tetto dell’edificio ed erano entrambi imbragati con delle corde. Secondo le prime ricostruzioni, stavano probabilmente realizzando alcuni graffiti quando, per cause ancora da chiarire, sono precipitati.

La caduta ha coinvolto entrambi, finiti in due punti diversi: il primo è atterrato sul marciapiede di corso San Maurizio, mentre il secondo è finito su un tetto sottostante.

Entrambi hanno riportato ferite gravi e sono stati soccorsi dai sanitari della Croce Rossa di Torino, intervenuti per conto del 118 di Azienda Zero. Dopo le prime cure, i due feriti sono stati trasportati in ospedale: uno al San Giovanni Bosco e l’altro al Cto di Torino.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di corso Regina Margherita, impegnati nelle operazioni di soccorso, e i carabinieri della compagnia San Carlo.

Dai primi elementi raccolti, non sembrerebbero esserci dubbi sulla natura accidentale dell’accaduto. Sono comunque in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della caduta.

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