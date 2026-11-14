Il Magico Paese di Natale apre ad Asti e a Govone

La ventesima edizione del Magico Paese di Natale è iniziata ad Asti venerdì 13 novembre, con l’accensione dell’albero in piazza San Secondo e il taglio del nastro in piazza Alfieri. Sabato 14 novembre la manifestazione arriva anche a Govone: la cerimonia è prevista alle 17.30 in piazza Roma, davanti al Castello Reale.

La rassegna coinvolge anche San Damiano d’Asti. I mercatini di Asti e Govone sono gratuiti e restano aperti fino al 20 dicembre secondo calendari diversi; per alcune attrazioni occorre invece acquistare un biglietto.

Ad Asti oltre 150 casette in piazza Alfieri

Il mercatino di Asti occupa piazza Alfieri con oltre 150 casette dedicate ad artigianato, gastronomia e cibo da strada. Dopo l’apertura straordinaria del 13 novembre, il calendario ordinario prevede l’accesso dalle 10 alle 20.

A novembre le aperture sono nei fine settimana del 14 e 15, 21 e 22, 28 e 29. A dicembre il mercatino è aperto dal 3 all’8, dal 10 al 13 e dal 17 al 20. L’ingresso è libero e non occorre prenotare.

A Govone mercatino attorno al castello

Il mercatino di Govone, si sviluppa lungo il viale intorno al Castello Reale. Secondo il calendario degli organizzatori, le oltre 50 casette aprono dalle 10 alle 19 ogni sabato e domenica dal 14 novembre al 20 dicembre, oltre a lunedì 7 e martedì 8 dicembre. Anche qui l’accesso è gratuito e senza prenotazione.

La cerimonia del 14 novembre è distinta dall’apertura del mercatino, prevista già dalla mattina. Chi vuole visitare entrambe le località nella stessa giornata può farlo nei fine settimana di apertura e il 7 e 8 dicembre.

Nei giorni di apertura del mercatino di Govone è previsto un collegamento in autobus tra le due località: ad Asti le partenze sono dal Movicentro, a Govone da via Boetti. Per chi arriva in auto, l’area industriale di Govone è servita da una navetta a pagamento verso il paese.

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