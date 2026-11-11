Maltempo in Piemonte, in arrivo l’intensa perturbazione di metà settimana

PIEMONTE – Un’intensa perturbazione in transito su tutto il Nord Italia interesserà direttamente la nostra regione nella giornata di giovedì 12 novembre 2026, portando con sé precipitazioni diffuse ma, fortunatamente, senza particolari criticità sul territorio.

A fare il punto sulle previsioni è l’esperto Andrea Vuolo di Meteo in Piemonte, che evidenzia un quadro ben diverso rispetto a quanto registrato nelle ultime ore sul versante tirrenico: «Gli amici del levante ligure e dell’alta Toscana sono già alle prese da quasi trentasei ore con piogge abbondanti e persistenti, con accumuli pluviometrici localmente prossimi o superiori alla soglia dei 300 millimetri», spiega il meteorologo. In Piemonte, fortunatamente, l’impatto sarà decisamente più attenuato.

L’evoluzione

I fenomeni meteorologici cominceranno a estendersi a gran parte della regione già nel corso della prossima notte, per poi intensificarsi e diventare diffusi tra la mattinata e il pomeriggio di giovedì. I rovesci più marcati e localmente di forte intensità interesseranno in particolare le testate vallive delle Alpi Marittime e Liguri e l’Appennino alessandrino.

Per quanto riguarda la neve, la quota è prevista generalmente al di sopra dei 2.000-2.400 metri su tutto l’arco alpino piemontese, con la sola eccezione di temporanee fasi di neve umida in calo fino a circa 1.800 metri durante i rovesci più intensi all’interno delle valli.

A partire dalla serata di giovedì è attesa invece una graduale attenuazione dei fenomeni a partire dal Cuneese e dal Torinese, con il definitivo esaurimento delle precipitazioni tra la notte e le prime ore della mattinata di venerdì su tutta la regione.

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