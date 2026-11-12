Dopo i rovesci, un venerdì mite in Piemonte. Ma si prepara week end rigido con nuove nevicate

PIEMONTE – Volgono al termine i rovesci che hanno colpito oggi il Nord Italia, Piemonte compreso. La pioggia è scesa copiosa localmente, ma fortunatamente non si è verificata alcuna criticità dal punto di vista idraulico, con tutta la rete idrografica piemontese rimasta al di sotto del livello di guardia. È comunque da segnalare il deciso incremento del livello idrometrico del Tanaro, con un innalzamento di circa un metro e mezzo in 24 ore. Sono scesi anche fiocchi di neve dai 1800 metri di altitudine.

Secondo il meteorologo Rai Andrea Vuolo, domani invece previsto tempo in deciso miglioramento. Nuvoloso al mattino con qualche debole pioggia sul Basso Piemonte, poi ampie schiarite nelle ore centrali del giorno. In forte salita le temperature massime, fino ai 18° nelle aree pianeggianti di Novarese, Verbano e Vercellese. Di nuovo nuvoloso in serata a ridosso dei settori alpini.

Dopo questa brevissima finestra mite, nel weekend la situazione tenderà drasticamente a cambiare per l’ingresso di aria fredda da Est. Il fine settimana porterà quindi con sé temperature più rigide, deboli piogge e fiocchi di neve anche a 1000-1300 metri di quota. Per Arpa, possiamo attenderci cali nelle temperature massime anche di 6-7 gradi.

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