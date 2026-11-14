Ceresole Reale, frana sul giro lago: chiuso un tratto anche ai pedoni

Una frana ha provocato la chiusura di un tratto del giro lago di Ceresole Reale, tra il Rio delle Rocce e il torrente Dres. Il divieto riguarda sia i veicoli sia i pedoni e impedisce di completare l’anello attraversando la zona interessata.

Il movimento franoso ha interessato il versante a monte della strada.

La limitazione interessa la strada denominata Girolago nel tratto compreso tra il Rio delle Rocce e il torrente Dres, non l’intero itinerario. Non è quindi consentito attraversare l’area colpita neppure a piedi.

Il giro lago di Ceresole Reale è un percorso ad anello di circa 7,4 chilometri lungo le sponde del bacino. L’ufficio turistico indica diversi punti di accesso, tra cui le borgate Pian della Balma e Villa.

Il tratto resterà chiuso fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza del versante. Non è stata indicata una data di riapertura né sono stati precisati eventuali percorsi alternativi.

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