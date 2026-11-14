Pancalieri, 25enne ferito a martellate: arrestato il coinquilino

Un uomo di 25 anni è stato ferito a martellate nella notte del 14 novembre 2026 a Pancalieri, nel Torinese. I carabinieri hanno arrestato il coinquilino, un uomo di 50 anni. Il ferito è stato trasportato al Cto di Torino e, secondo le prime informazioni, non è in pericolo di vita.

I due erano anche colleghi di lavoro e vivevano in una cascina alle porte del paese; stavano tornando da una festa quando avrebbero avuto una discussione, poi sfociata nell’aggressione.

La chiamata al 112 e il ricovero al Cto

A chiamare il 112 sarebbe stato lo stesso uomo poi arrestato, convinto di aver ucciso il coinquilino. Il 25enne sarebbe stato colpito alla testa. All’arrivo dei sanitari del 118 il ferito era cosciente. Dopo le prime cure è stato trasferito in elicottero al Cto, dove è stato ricoverato. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le ragioni della violenza. Le circostanze esatte dell’aggressione restano da chiarire.

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