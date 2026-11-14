Organici scolastici, sindacati in Prefettura a Torino: il governo annuncia il ritiro dei tagli

Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Anief hanno portato in Prefettura a Torino la richiesta di salvaguardare gli organici scolastici della città metropolitana. Nella stessa giornata, il 13 novembre 2026, il governo ha annunciato l’intenzione di ritirare dalla manovra la riduzione dei posti contestata dai sindacati: la modifica deve ancora essere formalizzata nell’esame parlamentare.

Resta convocata per lunedì 16 novembre un’assemblea online in orario di servizio. A Pinerolo, l’Istituto Porro ha comunicato ingressi posticipati per alcune classi e avverte che fino alle 11 non sarà garantito il regolare svolgimento delle lezioni.

Le richieste presentate in Prefettura

Secondo il comunicato unitario sull’incontro del 13 novembre, le quattro organizzazioni hanno illustrato alla Prefettura le possibili conseguenze della riduzione degli organici sul funzionamento delle scuole, sulle condizioni di lavoro e sull’offerta formativa nel Torinese. Chiedono al governo e al Parlamento di cancellare le disposizioni e investire nella scuola pubblica.

Le sigle sostengono che il calo degli alunni non elimini automaticamente le esigenze degli istituti: gli edifici devono essere presidiati, gli uffici devono funzionare e i servizi devono essere garantiti. Chiedono risorse anche per ampliare il tempo scuola, personalizzare la didattica e assicurare i servizi amministrativi, tecnici e ausiliari.

In una stima riferita all’area metropolitana, la Cisl territoriale ha indicato un rischio per più di 200 insegnanti e 50 tra collaboratori e amministrativi scolastici. La segretaria generale di Cisl Scuola Torino-Canavese, Simona Sacchero, ha spiegato che al prefetto è stato chiesto di farsi portavoce delle preoccupazioni del territorio. Si tratta di una valutazione sindacale, non di posti già soppressi.

L’annuncio nazionale e l’assemblea del 16 novembre

Al termine del confronto del 13 novembre a Palazzo Chigi, il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha riferito che il governo intende ritirare l’intervento. La Cisl Scuola ha accolto favorevolmente l’annuncio, precisando che la cancellazione deve tradursi in una modifica del testo durante l’esame parlamentare.

L’assemblea sindacale del 16 novembre riguarda docenti e personale ATA e si svolgerà online dalle 8 alle 11, in orario di servizio secondo le procedure previste dalle singole scuole. Al centro ci saranno le ragioni e gli obiettivi della mobilitazione sulla legge di bilancio. Dopo l’annuncio, la Cisl Scuola ha invitato comunque a partecipare per fare il punto sugli impegni assunti.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese