A Prarostino si commemora l’eccidio nazista del Bric

PRAROSTINO – Sta per iniziare a Prarostino (TO) la celebrazione per il ricordo dell’Eccidio del Bric, uno dei tanti tragici episodi accaduti nel Pinerolese durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 17 novembre 1944 nove civili furono barbaramente uccisi da una squadra nazista giunta il giorno precedente e insediatasi in un’abitazione isolata, non lontana da San Bartolomeo. L’episodio viene ricordato ogni anno dall’amministrazione comunale con una cerimonia che culmina con la posa di un mazzo di fiori al Cippo dei Martiri del Bric, nel luogo in cui avvenne la tragedia.

Cosa accadde quel 17 novembre 1944?

La dinamica del tragico episodio storico del 17 novembre 1944 si basa principalmente su fonti orali, secondo le quali pare che alcuni militi tedeschi (forse con qualche fascista) si fossero appostati già alle prime luci del 16 novembre nella cascina della famiglia Porcero, al Bric, perché ritenuta un rifugio dei partigiani. Sempre nella mattinata del 16 sarebbero sopraggiunti al Bric i civili Ernesto Paschetto, Giuseppe Barotto, Cesare Simondetto e Michele Magnano per aiutare la famiglia Porcero nella raccolta delle mele. I quattro vennero presi in ostaggio e trattenuti per il giorno e la notte successiva. La mattina seguente Remo Paschetto, figlio di Ernesto, si recò al Bric insieme a Costantino Arnaud per capire i motivi del mancato ritorno del padre. Anche i due nuovi arrivati vennero catturati. I sei ostaggi vennero fucilati nel pomeriggio del 17 novembre, dopo che i tedeschi avevano liberato la famiglia Porcero.

La scia di vittime tuttavia non si fermò. Mentre scendevano a valle, in borgata Ramate i nazisti si imbatterono in Aldo Nadasio, Cesare Paget e Alberto Coisson, anche loro intenti a raccogliere mele, che vennero uccisi sul posto.

Gli eventi in memoria delle vittime

La commemorazione è cominciata già ieri, sabato 14 novembre, con la presentazione di un cortometraggio sull’episodio, nella sala del Consiglio comunale di Prarostino. Alla presentazione è seguito un dibattito, a cui è stato invitato Valter Careglio, studioso, ex dirigente ed ex insegnante di Storia e Filosofia al Liceo Porporato di Pinerolo, chiamato a confrontarsi con una rappresentanza della sezione ANPI di Grugliasco.

Oggi invece la celebrazione ufficiale, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, ha inizio alle 10,20 con la partenza del corteo dal piazzale del Municipio in direzione del Cippo dei Martiri del Bric. Al Cippo sono previsti i saluti istituzionali del Sindaco di Prarostino, Luciano Nocera, dei rappresentanti dell’Unione Montana Pinerolese e della sezione di Pinerolo dell’ANPI. L’orazione ufficiale è affidata al sindaco di Pinerolo e consigliere metropolitano Luca Salvai.

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