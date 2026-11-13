L’Università di Torino chiede la fine dell’occupazione: «Servono garanzie di sicurezza»

TORINO – Dopo il grave incidente di questa notte l’Università di Torino chiede agli studenti che stanno occupando gli spazi dell’Ateneo di mettere fine alla protesta. La richiesta è stata ribadita questa mattina da una delegazione della governance universitaria, che ha partecipato all’assemblea degli occupanti per sollecitare la conclusione dell’occupazione.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti dell’Università hanno richiamato le esigenze di sicurezza, già evidenziate nelle scorse settimane, sottolineando come queste rendano necessario liberare gli spazi occupati.

L’Ateneo ha quindi chiesto agli occupanti un «preciso atto di responsabilità», ribadendo la necessità di arrivare alla fine della mobilitazione.

La posizione dell’Università, precisa il comunicato, non entra nel merito delle rivendicazioni portate avanti dagli studenti, ma riguarda esclusivamente le questioni legate alla sicurezza e alla necessità di concludere l’occupazione.

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