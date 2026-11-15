Basket, Serie A: Derthona batte Cantù all’overtime, 106-92

TORTONA – «Noi sappiamo che fuori casa dobbiamo riuscire a inanellare qualche vittoria e dobbiamo assolutamente provarci da questa domenica». Così aveva caricato la squadra l’assistant coach di Derthona Andrea Vincenzutto: le sue parole sono state ascoltate. Trascinata in overtime da Olejniczak, la Bertram infatti si prende il secondo successo di fila in LBA battendo il fanalino di coda Cantù in trasferta per 106 a 92.

Nel primo quarto, dopo un avvio equilibrato, l’allungo di Derthona grazie ad Alibegovic e Bortolani: è 29-23 a fine prima frazione.

Grande partenza nel secondo quarto dei tortonesi, che si portano a massimo vantaggio di 35-23, ma Cantù risponde con Grazulis, Gravett e Olisevicius. È 41-50 all’intervallo.

Grazie soprattutto al talento di Green, Cantù parte forte nel terzo quarto e riapre la partita, ma i leoni non demordono: Alibegovic restituisce margine alla Bertram, che chiude la terza frazione 69-62.

L’ultima frazione dei tempi regolamentari vede Cantù riuscire a pareggiare sul 78 a 78 grazie a un tiro libero di Moretti, poi Green e Flagg consentono ai lombardi di andare avanti nel punteggio. A nove secondi dalla fine Olejniczak firma il tap-in dell’87-87.

Nell’overtime domina Derthona, che apre con un 10-0. Cantù perde lucidità, Tortona controlla gli ultimi possessi e porta a casa un 106-92.

A trascinare i piemontesi, Vital e Olejniczak, entrambi con 20 punti, accompagnati dai 16 di Maddox e dai 14 di Hubb. Il miglior realizzatore della partita è però Green, con 22 punti.

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