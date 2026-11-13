Bambina di otto anni resta sola sull’autobus 49: ritrovata dalla polizia in piazza XVIII Dicembre a Torino

TORINO – Una bambina di otto anni è rimasta sola a bordo di un autobus della linea 49 mentre si stava recando a scuola con la madre e la sorella, nella prima mattinata di ieri, giovedì 12 novembre, nella zona nord di Torino. La piccola è stata ritrovata in piazza XVIII Dicembre da due agenti delle volanti della polizia di Stato del commissariato Madonna di Campagna.

Durante il tragitto, la famiglia avrebbe dovuto effettuare un cambio di autobus. Nella confusione del momento, però, la bambina non è riuscita a scendere insieme alla madre e alla sorella ed è rimasta sul mezzo, che ha proseguito la corsa verso il centro città. Senza cellulare, non ha potuto contattare i familiari.

Accortasi dell’accaduto, la madre ha immediatamente chiamato il 112, fornendo agli operatori una descrizione della figlia e indicando il numero della linea su cui si trovava.

Le ricerche hanno permesso di individuare l’autobus quando è arrivato in piazza XVIII Dicembre. Due agenti sono saliti a bordo e hanno trovato la bambina seduta sul primo sedile, visibilmente impaurita. Dopo averla tranquillizzata, i poliziotti l’hanno riaffidata alla madre.

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