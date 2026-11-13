Scoppio in un laboratorio del liceo Galfer di Torino, scuola evacuata: nessun ferito

TORINO – Mattinata movimentata al liceo scientifico Galileo Ferraris di Torino, dove si è verificato un probabile scoppio all’interno di un laboratorio durante una lezione. L’episodio ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e l’evacuazione precauzionale dell’istituto.

Fortunatamente, non si registrano feriti: nessuno studente né insegnante sarebbe rimasto coinvolto nell’episodio.

L’intervento dei Vigili del Fuoco al liceo Galfer

Le squadre dei Vigili del Fuoco, intervenute nella mattinata, hanno provveduto a estinguere l’incendio che si era sviluppato nel laboratorio. Successivamente sono iniziate le operazioni di verifica e messa in sicurezza degli ambienti interessati.

Per gestire l’intervento sono presenti sul posto la squadra 21 del Comando provinciale, il nucleo speciale NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), specializzato nella gestione di rischi non convenzionali, e il funzionario di guardia con l’autoradio.

In attesa del completamento degli accertamenti e della messa in sicurezza degli spazi, l’istituto è stato evacuato a scopo precauzionale. Restano da chiarire le cause del probabile scoppio avvenuto durante l’attività didattica in laboratorio.

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