Calcio femminile, Serie A: incredibile rimonta della Juve, da 0-2 a 3 a 2 contro l’Inter

TORINO – Questa volta è “pazza Juve”. La sfida contro l’Inter di questo pomeriggio arrivava in un momento delicato per la Juventus Women, dopo la pesantissima sconfitta 0 a 6 in Champions contro il Lione. Contro pronostico, le ragazze di Isaac Guerrero costringono le nerazzurre alla prima sconfitta in campionato, dopo una rimonta pazzesca consumatasi nel finale.

Al “Breda” di Sesto San Giovanni, dopo un inizio dai ritmi bassi, sono le padrone di casa a cominciare a creare i primi grattacapi alla difesa bianconera, ma i veri pericoli arrivano per il portiere interista Runarsdottir. L’islandese salva infatti su Pavan e su Carbonell a fine prima frazione. L’ultima occasione della prima frazione è però dell’Inter, con il colpo di testa fuori di Glionna da ottima posizione.

Sono le ragazze di Sassarini ad approcciare meglio la ripresa, mettendoci grande intensità, e creando un paio di occasioni con Polli e Bugeja. È ancora però Runasdottir a salvare la porta nerazzurra con un balzo sul gran destro al volo di Hayashi. Pochi minuti più tardi, il vantaggio delle padrone di casa: Brittany impatta alla perfezione sugli sviluppi di un corner.

Dopo aver sfiorato due volte il raddoppio, il secondo gol arriva al minuto 74 ancora con Raphino, che di testa mette in porta il cross di Glionna. Le nerazzurre potrebbero dilagare e Bugeja colpisce una traversa.

Il finale però dimostra ancora una volta quanto il calcio sia imprevedibile: la Juventus, infatti, torna in partita a un minuto dal 90’, grazie a un corner tagliato battuto dalla neo entrata Chiba e spinto in porta da Sarriegi. L’Inter accusa il colpo. Al contrario le bianconere, con 4′ di recupero da giocare, ci credono, e trovano il pari: è ancora Chiba a inventarsi una giocata, prendendo palla sulla fascia sinistra e vedendo Rúnarsdóttir fuori dai pali. Da lì lascia partire una conclusione beffarda che entra in porta dopo aver toccato il palo, realizzando il pari al 92′.

L’Inter prova a riversarsi in avanti per tornare in vantaggio, ma subisce una ripartenza letale: Chiba lancia in profondità Redondo, che si presenta davanti a Rúnarsdóttir e la batte con il destro. È il gol del clamoroso 3 a 2: rammarico che deve essere enorme per le padrone di casa, mentre per la Juve, specie in una sfida così sentita, è un’iniezione di fiducia e di punti notevole.

«Questa vittoria significa tantissimo, soprattutto perché arriva nel Derby d’Italia. Sono orgoglioso di queste ragazze, della personalità che dimostrano, della voglia di imporre il proprio gioco, di muovere il pallone e di mettere in difficoltà le avversarie. Sappiamo di aver avuto un inizio di campionato complicato, ma questa squadra ha dimostrato di avere grande carattere» – ha detto mister Isaac Guerrero commentando la gara – «Stiamo reagendo a quei due o tre risultati negativi che abbiamo avuto, alcuni dei quali forse non rispecchiavano quanto avevamo espresso in campo. Adesso il calcio comincia a restituirci qualcosa. Ho detto alle ragazze che siamo sulla strada giusta, che questa vittoria è il premio per tutto il lavoro che stanno facendo e, soprattutto, per il coraggio che hanno dimostrato».

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