Aggredito un agente nel carcere di Biella: prognosi di dieci giorni

BIELLA – Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto nel carcere di Biella la mattina di ieri, 14 novembre. Secondo la Uil Fp Polizia Penitenziaria, il poliziotto ha riportato contusioni con una prognosi di dieci giorni. La segnalazione arriva dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte di tre sindacati: Osapp, Sappe e Uil Fp.

A denunciare l’episodio è Alfredo Di Martino, segretario generale della Uil Fp Polizia Penitenziaria di Biella. Il sindacato rinnova la richiesta di interventi per tutelare il personale.

La ricostruzione dell’aggressione

L’episodio è avvenuto intorno alle 10, dopo che al detenuto era stato comunicato di recarsi al casellario per ritirare i propri effetti personali. L’uomo, arrivato nell’istituto due giorni prima, ha colpito improvvisamente l’agente con pugni e calci.

Il poliziotto è stato accompagnato prima nell’infermeria del carcere e poi al pronto soccorso. La Uil riferisce contusioni al volto, alla schiena e agli arti inferiori, con dieci giorni di prognosi.

Le richieste della Uil dopo lo stato di agitazione

Il 10 novembre Sappe, Osapp e Uil Fp Polizia Penitenziaria avevano proclamato lo stato di agitazione, annunciando iniziative di protesta.

Le tre sigle avevano collegato la mobilitazione alle condizioni di lavoro e alla gestione dell’istituto, denunciando turni prolungati e un aumento della popolazione detenuta. La Uil considera il nuovo episodio un segnale delle criticità ancora irrisolte: per il sindacato è particolarmente grave che si sia verificata una nuova aggressione nonostante lo stato di agitazione

Di Martino rinnova la richiesta di provvedimenti per la sicurezza degli operatori. Tra le misure sollecitate dalla Uil, figurano organici adeguati alle esigenze di servizio, strumenti di tutela e protocolli per prevenire le situazioni di pericolo.

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