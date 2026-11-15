C’è il primo candidato sindaco ad Alessandria: è Pierluigi Giordano di Italia Domani

ALESSANDRIA – Il primo candidato alla corsa per occupare lo scranno di primo cittadino di Alessandria lo fornisce Italia Domani, la nuova formazione politica di Marco Rizzo. Mentre intanto tutto tace ancora per quanto riguarda i due schieramenti principali, che probabilmente si contenderanno davvero il nome del sindaco: il centrosinistra dovrebbe riconfermare l’uscente Giorgio Abonante, mentre a destra sono girati tanti nomi ma il candidato è ancora un rebus.

Intanto, Pierluigi Giordano, 60 anni, è il primo candidato a farsi avanti. Come da programma di Italia Domani, Giordano vuole porsi fuori dalla dicotomia destra-sinistra, proponendosi soprattutto a chi non va a votare, ai delusi da entrambi gli schieramenti e dal partito di Vannacci. Nei mesi scorsi in tutta Italia si è infatti verificato più volte un fenomeno che andrà tenuto d’occhio anche sul fronte lezioni politiche 2027: interi comitati di Futuro Nazionale hanno abbandonato il generale in alcune città e si sono uniti al partito di Rizzo. Vedremo se accadrà qualcosa di simile anche nella città di Umberto Eco.

La candidatura di Giordano è stata presentata in un incontro pubblico venerdì 13 novembre nella gelateria di piazza Marconi ad Alessandria. Sui social, è stato l’ex leader di Dsp a lanciare il sessantenne alessandrino.

Durante la presentazione ufficiale, alla quale era presente anche il referente regionale di Italia Domani Renzo Rabellino, il candidato ha spiegato che l’intenzione è quella di presentare anche più di una lista, grazie ai contatti con altri gruppi. Tutto dipenderà però dalla raccolta delle firme. Giordano l’anno scorso aveva tentato di candidarsi alle comunali di Valenza (AL), progetto che era rimasto non realizzato a causa di problemi tecnico-burocratici.

«Non avremo candidati islamici in lista e non ci teniamo ad avere i voti degli islamici» – ha dichiarato Giordano ai microfoni di Radio Gold – «Avremo una componente animalista».

Durante la presentazione della candidatura di Giordano sono stati ufficializzati anche i referenti di Italia Domani a Novi Ligure e a Valenza: rispettivamente Mauro Giani e Fabrizio Chiodin.

La corsa alle elezioni comunali ad Alessandria 2027 ha preso quindi il via: molto presto arriverà l’ufficialità di nuovi candidati civici, che oltre a Giordano dovrebbero essere più d’uno. In attesa che destra e sinistra sciolgano le riserve.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese