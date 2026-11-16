Alcuni studenti vogliono occupare il liceo Santorre di Santarosa a Torino: aggredita la vicepreside. Lezioni sospese

TORINO – Mattinata di caos e alta tensione all’istituto Santorre di Santarosa di corso Peschiera a Torino. Qui, infatti, un tentativo di occupazione è degenerato in una aggressione ai danni del personale scolastico.

L’aggressione davanti al liceo

Intorno alle 7.45 di questa mattina, tre studenti dell’istituto – appostati davanti all’ingresso fin dalle prime ore dell’alba – hanno accerchiato la vicepreside, un funzionario e una collaboratrice scolastica proprio mentre stavano aprendo i cancelli della sede centrale, che ospita il triennio degli indirizzi tecnico, chimico ed economico-sociale. A riportare la notizia è La Stampa.

Secondo le prime ricostruzioni, i tre ragazzi avrebbero schiacciato i lavoratori contro le inferriate per poi strappare con forza le chiavi dalle mani della docente. L’obiettivo era forzare l’ingresso e dare il via a una nuova occupazione, la seconda dall’inizio dell’anno scolastico dopo quella avvenuta ai primi di ottobre.

Ad avere la peggio sono stati proprio i tre membri del personale scolastico, trasportati al pronto soccorso con diverse contusioni alle mani e al corpo. Subito dopo l’accaduto, le attività didattiche sono state sospese anche nella succursale di via Vigone, da dove alcuni studenti si sono spostati verso la sede centrale per unirsi alla protesta.

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