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Occupazione a Palazzo nuovo: indetta una nuova manifestazione, la ministra Bernini chiama la rettrice

Oggi, 14 novembre, nuova manifestazione in partenza da piazza Castello. Nel frattempo, la chiamata da Roma
Chiara Scerba

Pubblicato

10 secondi fa

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Fonte: Marco Basso
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TORINO – Al termine di un’assemblea fiume che ha cristallizzato le posizioni, la volontà di mantenere occupata la facoltà umanistica di Palazzo Nuovo è irremovibile. Una linea di resistenza che i collettivi studenteschi intendono ribadire anche oggi, con il concentramento indetto dal movimento “Torino in Piazza” in via Verdi, prima di unirsi alla nuova manifestazione contro il caro vita e il riarmo in partenza da piazza Castello.

«Il vento continua a soffiare», recitano i volantini dei movimenti, mentre la tensione in città continua a crescere.

Il dramma dei writer

Sull’occupazione e sulle sue pieghe più drammatiche si è mossa intanto la magistratura. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo d’inchiesta legato non solo alla gestione della protesta ma, drammaticamente, all’incidente avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì.

Il gravissimo episodio ha visto protagonisti due writer di trentasei anni, precipitati per circa dieci metri all’esterno dell’edificio, mentre erano intenti a realizzare un murale. Uno dei due è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico d’urgenza durato ben dodici ore e lotta tra la vita e la morte, mentre il compagno risulta indagato insieme a un terzo uomo che li attendeva a terra per prestare supporto logistico.

Bernini chiede la riapertura

Da Roma è arrivata la telefonata diretta della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che si è messa in contatto con la rettrice Cristina Prandi per fare il punto sulla situazione. Una linea d’asse rigida quella tra il Ministero e i vertici dell’ateneo: l’appello congiunto è per un ritorno immediato alla legalità, con la richiesta esplicita di liberare gli spazi occupati e di sospendere ogni evento o attività non autorizzata all’interno della struttura.

Se da un lato la piazza si prepara a un nuovo sabato di mobilitazione, l’ateneo sta vivendo un momento di frattura profonda tra le istanze della protesta e la linea dura delle istituzioni.

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