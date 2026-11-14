Occupazione a Palazzo nuovo: indetta una nuova manifestazione, la ministra Bernini chiama la rettrice

TORINO – Al termine di un’assemblea fiume che ha cristallizzato le posizioni, la volontà di mantenere occupata la facoltà umanistica di Palazzo Nuovo è irremovibile. Una linea di resistenza che i collettivi studenteschi intendono ribadire anche oggi, con il concentramento indetto dal movimento “Torino in Piazza” in via Verdi, prima di unirsi alla nuova manifestazione contro il caro vita e il riarmo in partenza da piazza Castello.

«Il vento continua a soffiare», recitano i volantini dei movimenti, mentre la tensione in città continua a crescere.

Il dramma dei writer

Sull’occupazione e sulle sue pieghe più drammatiche si è mossa intanto la magistratura. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo d’inchiesta legato non solo alla gestione della protesta ma, drammaticamente, all’incidente avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì.

Il gravissimo episodio ha visto protagonisti due writer di trentasei anni, precipitati per circa dieci metri all’esterno dell’edificio, mentre erano intenti a realizzare un murale. Uno dei due è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico d’urgenza durato ben dodici ore e lotta tra la vita e la morte, mentre il compagno risulta indagato insieme a un terzo uomo che li attendeva a terra per prestare supporto logistico.

Bernini chiede la riapertura

Da Roma è arrivata la telefonata diretta della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che si è messa in contatto con la rettrice Cristina Prandi per fare il punto sulla situazione. Una linea d’asse rigida quella tra il Ministero e i vertici dell’ateneo: l’appello congiunto è per un ritorno immediato alla legalità, con la richiesta esplicita di liberare gli spazi occupati e di sospendere ogni evento o attività non autorizzata all’interno della struttura.

Se da un lato la piazza si prepara a un nuovo sabato di mobilitazione, l’ateneo sta vivendo un momento di frattura profonda tra le istanze della protesta e la linea dura delle istituzioni.

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