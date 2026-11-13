Cade l’accusa di pestaggio per il corteo Askatasuna: 22enne assolto dall’aggressione al poliziotto

TORINO – Arriva una svolta giudiziaria importante dal processo legato ai disordini e alle manifestazioni di sostegno al centro sociale Askatasuna. Il tribunale ha pronunciato la sentenza di primo grado nei confronti di Angelo Simionato, il 22enne originario della provincia di Grosseto che era finito al centro delle indagini con l’accusa gravissima di aver preso parte al pestaggio di un agente di polizia, accerchiato e colpito a calci mentre si trovava a terra durante il corteo dello scorso 31 gennaio.

Il giudice ha stabilito l’assoluzione del giovane dall’imputazione principale di aggressione: per i giudici non fu lui a colpire il poliziotto. La procura aveva invocato una condanna a quattro anni di reclusione, ma il tribunale ha ridimensionato drasticamente il quadro accusatorio, infliggendo una pena di un anno esclusivamente per il lancio di oggetti registrato nelle fasi preliminari della manifestazione.

L’arresto in flagranza differita

Il nome di Simionato era finito al centro dell’inchiesta condotta tramite la cosiddetta flagranza differita, quell’istituto giuridico che permette di considerare in stato di flagranza (e quindi di procedere all’arresto di un soggetto) anche quando l’intervento immediato delle forze dell’ordine non è avvenuto sul momento.

Nelle ore successive agli scontri, gli investigatori lo avevano identificato analizzando i filmati girati durante i disordini, puntando l’attenzione su una caratteristica giacca a vento rossa indossata dal manifestante nelle fasi più concitate.

Un elemento visivo che aveva portato all’arresto ma che non ha retto al vaglio del dibattimento rispetto all’episodio dell’aggressione fisica. Decisiva la linea difensiva sostenuta dai legali del 22enne, i quali sono riusciti a dimostrare che, sebbene presente sul posto, il giovane si era immediatamente allontanato dalla scena dell’attacco al poliziotto senza prendervi parte attiva.

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