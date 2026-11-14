Torino, sabato di protesta contro il carovita e il riarmo: presenti anche Naomi Klein e Astra Taylor

TORINO – Sono più di duecento le persone che si sono radunate nel primo pomeriggio in piazza Castello per dar seguito al calendario di proteste settimanali, puntando nuovamente i riflettori sul tema del carovita, delle difficoltà economiche e delle spese per il riarmo.

Al corteo hanno preso parte anche le autrici Naomi Klein e Astra Taylor, che insieme alla giornalista Silvia Lazzaris e allo scrittore Fabio Deotto erano in città la presentazione del loro saggio “Il nuovo fascismo e la lotta per il mondo in cui vivremo”.

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In corteo con gli studenti di Palazzo Nuovo

Alla manifestazione odierna ha preso parte anche una rappresentanza degli studenti universitari, giunti dal presidio permanente delle facoltà umanistiche per confermare la linea della protesta. Gli universitari hanno ribadito la ferma intenzione di mantenere l’occupazione di Palazzo Nuovo, la cui assemblea ha deciso di non arretrare nonostante le pressioni istituzionali e l’inchiesta aperta dalla Procura sugli ultimi fatti di cronaca legati all’edificio.

Il percorso e i disagi alla viabilità

Lasciata piazza Castello, il corteo si è mosso lungo le principali arterie cittadine per un itinerario programmato che ha toccato via Po, via Rossini e corso San Maurizio, transitando poi per il Rondò Rivella. La marcia è proseguita lungo corso Regio Parco, corso Palermo, via Bologna e corso Novara, e si è concluso nell’area dello slargo nei pressi del Cimitero Monumentale.

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