COSSATO – L’ecocentro di Cossato, in località Paruzza, sarà interessato da sette chiusure straordinarie tra il 26 novembre e il 16 dicembre 2026. Cinque riguardano fasce orarie definite, due l’intera giornata. Il calendario è riportato nell’avviso del Comune di Cossato in seguito alla comunicazione di SEAB.

Per venerdì 20 novembre è stato inoltre indetto uno sciopero del comparto dell’igiene ambientale: il gestore avverte che potrebbero verificarsi disservizi, senza annunciare per quel giorno una chiusura certa dell’ecocentro.

Le date e gli orari delle chiusure

Il conferimento dei rifiuti sarà sospeso nelle seguenti giornate e fasce orarie:

giovedì 26 novembre, dalle 13 alle 16;

martedì 1° dicembre, dalle 13 alle 16;

mercoledì 2 dicembre, dalle 12 alle 16;

giovedì 3 dicembre, dalle 13 alle 16;

mercoledì 9 dicembre, per l’intera giornata;

martedì 15 dicembre, dalle 13 alle 16;

mercoledì 16 dicembre, per l’intera giornata.

Il 2 dicembre la chiusura dalle 12 alle 16 coincide con l’intero orario ordinario del mercoledì. Le sospensioni del martedì e del giovedì riguardano invece il pomeriggio: l’orario ordinario pubblicato da SEAB prevede anche l’apertura dalle 8 alle 12. Il sabato il centro è normalmente aperto dalle 8 alle 14.

Sciopero del 20 novembre e altre variazioni

Per lo sciopero di venerdì 20 novembre, SEAB avverte che potrebbero verificarsi anomalie nella raccolta dei rifiuti, impossibilità di accedere agli ecocentri e disservizi negli uffici. Sono possibilità distinte dalle chiusure programmate elencate sopra.

Il gestore ha comunicato chiusure straordinarie anche in altri ecocentri del Biellese. Prima di scegliere una sede alternativa è quindi utile controllare il calendario e le condizioni di accesso.

Un avviso separato segnala infine la chiusura dell’ecocentro di Cossato per le festività il 31 dicembre 2026 e il 5 gennaio 2027.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese