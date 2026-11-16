Nuovo sciopero nazionale, si fermano i treni: i dettagli

TORINO – Salari più alti, diritti, sicurezza sul lavoro, contrasto al carovita e un futuro diverso per le nuove generazioni: per lo sciopero generale del 20 novembre 2026 la mobilitazione della CGIL (cui si uniscono altre sigle come i Cobas Scuola) attraverserà tutto il Paese con 100 piazze tra manifestazioni, cortei e comizi.

Una giornata di mobilitazione che coinvolgerà bus, tram e metropolitane che si fermeranno per 24 ore nelle città aderenti. Esente il trasporto ferroviario, ma i treni si fermeranno comunque.

Scelti dalla redazione Sciopero del 20 novembre, bus Cavourese e SUN: le fasce garantite nel Torinese e nel Novarese

Lo sciopero dei treni

Infatti, Trenitalia ha annunciato che dalle ore 21:00 di venerdì 20 alle ore 20:00 di sabato 21 novembre, è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

I treni potranno quindi subire variazioni o cancellazioni. Qui i treni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero.

Per il trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

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