Scienza e TecnologiaSocietà
Dialoghi (molto) umani: esplorare la vita e le emozioni attraverso l’AI a Torino venerdì 11 dicembre
Un nuovo evento del ciclo di incontri per esplorare le interazioni fra IA e società
Continua la serie di eventi realizzati a Rinascimenti Sociali insieme a Novajo e Quotidiano Piemontese dedicati all’intelligenza artificiale e alla società e al lavoro.
Il nuovo evento è L’algoritmo non prova emozioni, ma può aiutarci a capirle. in programma presso Rinascimenti Sociali venerdì 11 dicembre alle ore 18.00 con Massimiliano Cavazza e Vittorio Pasteris.
L’evento è realizzato da Novajo e Quotidiano Piemontese con la partnership di Senioshophia
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