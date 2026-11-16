Minaccia i passeggeri del bus con un coltello da 16 centimetri e rapina un coetaneo: arrestato 17enne a Torino

TORINO – Un coltello lungo 16 centimetri puntato al volto di un coetaneo per costringerlo a consegnare soldi e sigarette. È quanto accaduto nella serata di lunedì 9 novembre 2026 a bordo di un autobus della linea 46 Gtt, in strada del Fortino, a Torino. Protagonista un ragazzo di 17 anni, arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentata rapina aggravata.

A far scattare l’intervento sono state le chiamate al 112 di diversi passeggeri e la segnalazione della centrale operativa di Gtt. Sul posto è arrivata in pochi minuti una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri, che ha raccolto le prime informazioni e una descrizione del ragazzo.

Dopo alcune ricerche nella zona, i militari lo hanno individuato e fermato a poche decine di metri dall’autobus. Il 17enne aveva ancora con sé il coltello utilizzato durante la rapina. Il giovane, già con precedenti, è stato arrestato per tentata rapina aggravata.

Su disposizione della Procura per i minorenni di Torino, è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza del capoluogo piemontese.

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