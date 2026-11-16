Acqua in Ossola, Acqua Novara VCO subentrerà a Idrablu dal 1° gennaio 2027

OSSOLA – In Ossola il servizio idrico gestito da Idrablu passerà ad Acqua Novara VCO dal 1° gennaio 2027. Il subentro è previsto alla scadenza dell’affidamento all’attuale gestore, fissata al 31 dicembre 2026. Gli utenti con contatore dovranno comunicare un’autolettura entro fine anno e non sono previsti interruzioni del servizio o cambi di contratto.

I comuni serviti da Idrablu

Nella pagina dedicata alle informazioni ambientali, Idrablu elenca i comuni in cui opera: Beura Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Malesco, Masera, Montecrestese, Pallanzeno, Premia, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trontano, Varzo e Villette.

Secondo il piano 2026-2028 dell’Autorità d’ambito, la gestione è parziale a Beura Cardezza e Pallanzeno. Per capire se la propria fornitura è interessata dal passaggio, gli utenti possono controllare il gestore indicato sulla bolletta e fare riferimento alle comunicazioni ricevute.

Autolettura e informazioni agli utenti

L’autolettura vicino alla data del cambio può aiutare a distinguere i consumi precedenti da quelli successivi. La pagina tariffaria di Idrablu distingue, per alcuni comuni, utenze a contatore e a forfait.

Per informazioni sulla propria fornitura, gli utenti possono rivolgersi a Idrablu.

Sportello, personale e tariffe

Nel consiglio comunale di Domodossola del 15 ottobre, il vicesindaco Franco Falciola ha dichiarato che la sede locale e il pronto intervento guasti sarebbero rimasti operativi e che sarebbe stata garantita la tutela occupazionale del personale. Sulle tariffe aveva previsto l’assenza di variazioni significative, senza indicare importi definitivi per le singole utenze.

Il presidente di Acqua Novara VCO, Emanuele Terzoli, ha spiegato che le decisioni tariffarie spettano all’Autorità d’ambito. Ha indicato come ipotesi un recupero graduale, nell’arco di tre-cinque anni, del divario rispetto alle tariffe applicate agli utenti del gestore subentrante.

Terzoli ha anche prospettato investimenti per 2,5 milioni di euro all’anno, indicando la depurazione come priorità. La ricognizione degli impianti servirà a definire gli interventi.

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