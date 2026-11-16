Qualità della vita, Piemonte a metà classifica: Torino tiene, sprint di Novara, Alessandria fanalino di coda

TORINO – Secondo la fotografia scattata dall’indagine sulla Qualità della vita 2026 nelle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma – giunta alla 28ª edizione – il Piemonte che cresce nella capacità di produrre ricchezza, ma fatica ancora sul fronte demografico e della coesione sociale.

A livello regionale il bilancio è eterogeneo: nessuna provincia piemontese riesce a entrare nella top 20 nazionale, ma cinque territori su otto migliorano il proprio piazzamento rispetto al 2025. In testa rimane Torino, stabile al 26° posto, seguita da Cuneo (43ª) e da Novara (45ª), città protagonista del balzo più significativo dell’anno.

Il podio regionale: la stabilità di Torino e l’exploit di Novara

Come detto, Torino conferma esattamente il 26° posto del 2025, dimostrando una forte polarizzazione tra eccellenze e punti deboli. Il capoluogo brilla per Ambiente (8° posto) e compie un balzo notevole in Reddito e ricchezza, passando dalla 25ª all’11ª posizione. Ottima anche la tenuta su Istruzione e formazione (21ª) e la risalita in Turismo, intrattenimento e cultura (36ª, +4).

Crollano però Affari e lavoro (61ª, -17 posizioni) e Sicurezza sociale (82ª, -15), mentre Reati e sicurezza resta in fondo alla classifica nazionale (100° posto).

Alle spalle del capoluogo, Cuneo perde due posizioni scendendo al 43° posto generale, ma vanta primati nazionali di assoluto rilievo: è sul podio italiano per Reati e sicurezza (3ª, in forte ascesa dal 16° posto) e al 5° posto per Affari e lavoro (+2). A frenare la Granda sono soprattutto la scarsa attrattività in Turismo, intrattenimento e cultura (92ª) e il dato su Istruzione e formazione (67ª).

La vera sorpresa del 2026 è Novara. La città guadagna nove posizioni e si porta al 45° posto complessivo. Il merito va a un vero e proprio balzo nella Sicurezza sociale, dove passa dall’88° al 28° posto nazionale (+60 posizioni), accompagnato da un solido 21° posto in Reddito e ricchezza e da progressi in Affari e lavoro (49ª, +6). Unica nota stonata per il Novarese è il calo di nove posizioni in Reati e sicurezza (54ª).

Bene il VCO, segno più per Biella e Asti

Subito a ridosso di Novara si piazza il Verbano-Cusio-Ossola, che sale al 47° posto (+4 rispetto al 2025). La provincia mostra segnali incoraggianti sul fronte economico e sociale: avanza di dieci posizioni in Affari e lavoro (20ª), di tredici in Reddito e ricchezza (46ª) e di dodici in Sicurezza sociale (54ª), confermandosi inoltre una meta attrattiva sul piano turistico (32ª) e ambientale (28ª). Resta invece critica la tenuta demografica, con Popolazione che scivola al 93° posto.

Più indietro nella graduatoria generale, ma comunque in lieve progresso (+1 posizione per entrambe), troviamo Biella (64ª) e Asti (69ª).

Biella si distingue per Istruzione e formazione (27ª) e Reddito e ricchezza (29ª, +7), ma soffre un arretramento in Affari e lavoro (38ª, -17) e resta nelle ultime posizioni d’Italia per Popolazione (102ª) e Sicurezza sociale (103ª).

Asti migliora in Affari e lavoro (42ª, +4) e Reddito e ricchezza (53ª, +7), ma subisce una brusca battuta d’arresto sull’indicatore Reati e sicurezza, dove crolla dal 15° al 53° posto, accompagnata da una flessione demografica (Popolazione al 79° posto, -9).

Vercelli in calo, scatto d’orgoglio per Alessandria

Chiudono la classifica regionale Vercelli e Alessandria, seppur con traiettorie opposte. Vercelli arretra di una posizione scendendo al 70° posto: nonostante i buoni risultati in Sistema salute (32ª, +11) e Reddito e ricchezza (36ª, +6), la provincia paga un netto peggioramento nella Sicurezza sociale (99ª, -18) e il penultimo posto nazionale per Popolazione (103ª).

Alessandria, pur restando fanalino di coda del Piemonte al 72° posto, mette a segno il secondo miglior recupero della regione, risalendo di otto posizioni rispetto all’80° posto del 2025. A trainare la rimonta sono Reddito e ricchezza (48ª, +10), Sicurezza sociale (97ª, +6), Reati e sicurezza (57ª, +4) e Sistema salute (50ª, +2). Restano tuttavia strutturali le difficoltà su Ambiente (96ª), Popolazione (99ª) e Turismo (99ª).

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