TORINO – Lo street artist Geco è rimasto ferito nella notte tra venerdì e sabato durante un tentativo di realizzare una scritta sulla facciata della sede delle facoltà umanistiche dell’Università di Torino. L’artista si trovava insieme a un altro writer, conosciuto con il nome di Dormozero, quando l’imbracatura utilizzata per l’intervento ha ceduto, provocandone la caduta.

Nell’azione era coinvolta anche una terza persona, che avrebbe dovuto svolgere il ruolo di vedetta. Geco ha riportato la frattura del femore e alcune costole incrinate. Trasportato al Cto di Torino, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ha ricevuto una prognosi di 60 giorni.

Le scritte in Italia e in Europa

Geco è conosciuto per le sue numerose scritte in stampatello, realizzate su edifici, stazioni, cavalcavia, treni e altri spazi pubblici. La sua firma è comparsa in diverse città europee, tra cui Lisbona, Atene, Madrid e Amsterdam, oltre che a Roma, dove è particolarmente diffusa.

Il suo stile si caratterizza per la ripetizione del nome, spesso in luoghi difficili da raggiungere. Un’attività che ha suscitato reazioni contrastanti: per alcuni si tratta di una forma di espressione artistica, per altri di un fenomeno legato al vandalismo e al degrado urbano.

L’identità resa pubblica nel 2020

Nel 2020 il nucleo Ambiente e decoro della polizia locale di Roma aveva identificato Geco in Lorenzo Perris, romano nato nel 1992. Durante le indagini, nella sua abitazione nel quartiere San Lorenzo erano stati trovati bombolette spray, attrezzature per arrampicata, lucchetti e adesivi con la sua firma.

L’identificazione aveva portato a una denuncia per danneggiamento aggravato e continuato. La vicenda aveva alimentato il dibattito sul rapporto tra street art e vandalismo. Successivamente, una sua opera era stata esposta in una galleria d’arte contemporanea e l’artista aveva realizzato un documentario dedicato alla propria attività, intitolato The Art of Disobedience.

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