Sono iniziate le Atp Finals a Torino, l’idolo dei tifosi è sempre Sinner (anche se non gioca): l’ovazione alla consegna del premio “Giulio Onesti”

TORINO – Sono cominciate con la vittoria dei padroni del doppio Heliovaara/Patten le ATP Finals all’Inalpi Arena di Torino. Dopo questa prima partita, terminata 2 set a 1 per i campioni in carica contro l’ottimo duo Luz/Matos, a prendersi la scena è stato Jannik Sinner. Il campione altoatesino, anche se non partecipa come giocatore a questa edizione delle Finals, è forse l’uomo più atteso e osannato a Torino in questo momento. Dopo il bagno di folla ieri, sabato 14 novembre, per l’evento al Nike Store insieme a Paolo Maldini in via Roma, Sinner è stato accolto da un boato del pubblico attorno alle 13 di oggi mentre è sceso in campo all’Inalpi per ricevere il premio “Giulio Onesti”.

L’azzurro ha ritirato il premio accompagnato dal capitano della nazionale, Filippo Volandri, e dal presidente Fitp, Angelo Binaghi. Il premio Onesti, attribuito a chi eccelle nello sport, è stato assegnato quest’anno al tennis italiano: a leggere la motivazione del riconoscimento è stato il presidente della Fondazione Giulio Onesti – Accademia olimpica nazionale italiana, Franco Carraro. «Nel 2025 è stato scelto il movimento del tennis perché nella storia dello sport italiano non c’è stata una federazione o un’organizzazione che ha avuto la stessa evoluzione del tennis in Italia negli ultimi 20-25 anni» ha detto.

Dopo aver ritirato il premio, Sinner ha partecipato a un momento di celebrazione dei numeri 1 del tennis: sul campo centrale dell’Arena, insieme a Jannik, molte leggende mondiali di questo sport come Nastase, Edberg, Becker, Muster, Kuerten e Ferrero.

«Divertitevi, è un torneo molto speciale, abbiamo Flavio (Cobolli, ndr) per la parte italiana e poi un doppio incredibile (Bolelli/Vavassori, ndr)» ha detto ai tifosi in visibilio Sinner. «Auguro a tutti voi un’edizione molto speciale. Io vi seguo da casa, viva il tennis».

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