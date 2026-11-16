Sulle alte Valli Alpine in arrivo copiose nevicate, accumuli oltre 50 cm e temperature minime in calo

TORINO – Quello appena trascorso è stato un fine settimana di nuove nevicate sulle montagne piemontesi. Infatti, tra la serata di sabato 14 e le prime ore di domenica 15 novembre le prime modeste nevicate di stagione si sono portate fin verso gli 800-900 metri di quota all’interno delle valli di Cuneese e Torinese, favorite dallo scorrimento di umide correnti sud-occidentali in quota al di sopra di uno strato di aria fredda sedimentatosi al suolo dopo l’irruzione da Est sopraggiunta sul Piemonte la notte precedente. Qualche fiocco tra la pioggia si è portato temporaneamente fin sui 600-700 durante i rovesci più intensi nella tarda serata di sabato 14.

Le previsioni per la settimana

Come riporta l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, la nuova settimana sul Piemonte si apre con un intenso flusso di correnti occidentali in quota, coadiuvate da una profonda circolazione depressionaria presente in aperto Atlantico e che nei prossimi giorni invierà, ad intermittenza, una serie di perturbazioni in direzione delle Alpi.

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Dinamica che determinerà quindi condizioni nuvolose sulle alte valli alpine nel corso dei prossimi giorni, con precipitazioni che andranno nuovamente a intensificarsi dal Monviso all’Ossola soprattutto tra martedì e mercoledì con nevicate a quote via via più elevate fino ad oltre 1.600-2.000 metri (anche più in alto sulle Marittime), generalmente più fitte in alta val Susa.

Complessivamente, entro venerdì, le prime simulazioni modellistiche – prosegue Vuolo – inquadrano accumuli di neve fresca talora significativi al di sopra dei 2.200-2.500 metri di quota, fino a oltre 50 centimetri su Graie settentrionali, Pennine e Lepontine, localmente fino a un metro di neve fresca sull’estrema Valle D’Aosta occidentale, specie sulle valli del Bianco

Altrove condizioni in prevalenza asciutte, salvo qualche piovasco in transito fin sulle aree pedemontane e pianure adiacenti dal Torinese al Verbano (e a tratti sull’Appennino alessandrino) tra domani pomeriggio e la notte su mercoledì; tendenza invece ad ampie schiarite su pianure e colline salvo banchi di nebbia nelle ore più fredde specie tra basso Torinese, Astigiano, Vercellese e Alessandrino.

Temperature in graduale rialzo in montagna, mentre su pianure e colline risulteranno in calo nei valori minimi notturni, compresi tra 2 e 7 °C e stazionarie in quelli massimi pomeridiani tra oggi e domani sui 9-12 °C, poi in marcato aumento mercoledì per condizioni di foehn.

Foto Rifugio Valasco, di Barbara Bertozzi via Centro Meteo Piemonte.

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