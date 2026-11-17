TORINO – Terzo giorno di Nitto Atp Finals a Torino. Doppio di elevato prestigio quello di stamattina (ore 11.30) tra i detentori del titolo Heliovaara e Patten e i finalisti del 2024 Arevalo e Pavic. Entrambi i duetti avevano vinto all’esordio. Primo set molto equilibrato, lo vincono il finlandese e l’inglese per 7 a6. Seconda frazione quasi dominata invece dal salvadoregno e dal croato (6-3). Al tie break, partono meglio i numeri 1 al mondo, andando sul 4-1: a quel punto però l’eccezionale gioco al volo di Pavic e la precisione al servizio di Arevalo confezionano una rimonta perfetta (10-4).

Sfida tra debuttanti alle Finals invece nel singolo, tra il francese Arthur Fils e lo spagnolo Rafel Jòdar, match delle 14. Fils conquista la prima vittoria alle Atp Finals e si rimette in corsa per la qualificazione alle semifinali dopo una roboante rimonta. A decidere la sfida, la diversa resistenza fisica dei due sfidanti: Jòdar sta patendo il logorìo di fine stagione, e dopo aver vinto a fatica il primo set (6-4), si deve arrendere alla maggior brillantezza del francese, con un doppio 6-2 negli altri due set. Fils si guadagna così l’opportunità di giocarsi la qualificazione all’ultima giornata contro Zverev, nel gruppo intitolato a John McEnroe.

Alle 18 il doppio Arribage/Olivetti contro Luz/Matos, mentre la serata si chiuderà alle 20.30 con il singolo Zverev/Shelton.

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