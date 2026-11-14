Vialattea e Bardonecchia presentano la stagione sciistica: apertura prevista il 5 dicembre

BARDONECCHIA – Vialattea e Bardonecchia prevedono di aprire la stagione sciistica sabato 5 dicembre 2026 e di chiuderla l’11 aprile 2027. Il calendario e le novità per i due comprensori sono stati illustrati il 14 novembre al Palazzo delle Feste di Bardonecchia, durante la presentazione della stagione.

Per gli sciatori è confermata la navetta gratuita tra Sauze d’Oulx e Bardonecchia, mentre i gestori hanno annunciato sistemi comuni per l’accesso agli impianti e la biglietteria. Le date della stagione restano indicative: l’effettiva disponibilità di piste e impianti dipenderà dall’innevamento, dal meteo e dalle condizioni di sicurezza.

Skipass e navetta tra le due aree

L’integrazione dei servizi non rende automaticamente valido ogni skipass in entrambe le aree: occorre controllare le condizioni del titolo acquistato. Lo stagionale Vialattea-Bardo, per esempio, è valido sugli impianti gestiti da Sestrieres sul territorio italiano e su quelli gestiti da Colomion a Bardonecchia. Il Vialattea Internazionale comprende invece gli impianti della Vialattea italiana; per Montgenèvre valgono le condizioni specifiche del prodotto scelto.

Lo Ski Shuttle collegherà Sauze d’Oulx e Bardonecchia, che non sono unite sci ai piedi. Per la stagione 2026-27 non sono ancora indicati nella presentazione il periodo di servizio, le fermate e gli orari. Anche modalità e tempi di attivazione dei sistemi comuni di accesso e biglietteria non sono precisati.

Innevamento, notturna e servizi per le famiglie

Secondo i gestori, dal 2023 sono stati investiti oltre 20 milioni di euro per potenziare l’innevamento programmato, con interventi in diverse aree delle due destinazioni e tali lavori fanno parte di un programma pluriennale di ammodernamento e non eliminano la dipendenza dalle condizioni necessarie per preparare e gestire le piste in sicurezza.

A Sestriere è previsto il ritorno dello sci in notturna sulla pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, in alcune serate dedicate che saranno comunicate sui canali ufficiali; la notturna è compresa negli stagionali Vialattea Internazionale e Vialattea-Bardo.

La presentazione comprende anche un progetto di riqualificazione dello storico pattinaggio del Colle e il rafforzamento delle aree per principianti e bambini. Il Comune di Sestriere ha inoltre annunciato la realizzazione di un nuovo tappeto coperto nella zona Jolly.

L’offerta dichiarata dai gestori arriva complessivamente fino a 500 chilometri di piste tra Vialattea e Bardonecchia: il dato non indica quanti chilometri saranno aperti nello stesso momento.

Gli appuntamenti e i prossimi dettagli

Tra gli eventi annunciati figurano le celebrazioni per i trent’anni dei Mondiali di sci alpino di Sestriere 1997, previste il 13 e 14 febbraio 2027. Il programma comprende anche competizioni di sci alpino, snowboard paralimpico e telemark, oltre a iniziative di intrattenimento nelle località.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese