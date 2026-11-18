Il Black Friday è un momento utile per fare il punto sul guardaroba maschile: capire quali capi mancano davvero e individuare quelli che, dopo qualche stagione di uso, sono ormai da sostituire. Nel 2026 l’appuntamento cade venerdì 27 novembre e le settimane che lo precedono offrono il tempo necessario per fare questa verifica senza fretta, prima di valutare qualsiasi proposta.

Più che inseguire l’acquisto d’impulso, conviene avere in mente l’idea di un guardaroba funzionale, fatto di pochi capi ben scelti, combinabili tra loro e adatti a più occasioni, dalla settimana di lavoro al tempo libero. Con questa impostazione ogni nuovo acquisto si aggiunge in modo coerente a ciò che si possiede già e il Black Friday 2026 diventa l’occasione per completare il guardaroba invece di riempirlo.

I capi chiave da cercare durante il Black Friday per un guardaroba funzionale

Le offerte di moda uomo durante il Black Friday diventano davvero utili quando ogni acquisto risponde a un obiettivo preciso.

Se l’obiettivo è quello di portare nel guardaroba più capi per look casual e curati, è possibile optare per pantaloni dai tagli classici, come un jeans in denim blu e un chino in cotone color sabbia, che si alternano nell’arco della settimana senza mai risultare fuori luogo.

Chi ha bisogno di rinnovare il look da ufficio può valutare delle camicie in tessuto oxford, bianche o azzurre, da affiancare a qualche polo in maglia a manica lunga per le occasioni informali, dal pranzo del fine settimana alla cena con gli amici.

Quando l’esigenza è vestirsi a strati, conviene puntare su maglioni e maglie di spessori diversi, così da poterli sovrapporre senza ingombro: è possibile scegliere una maglia sottile in lana merino, da portare sotto la giacca, e un maglione in lana grossa per le giornate più fredde.

Per affrontare al meglio il pieno inverno, i capispalla sono l’acquisto su cui conviene concentrare buona parte del budget, perché rappresentano spesso la spesa più importante della stagione. Tra i modelli da valutare ci sono, per esempio, piumini di media lunghezza e cappotti in lana dal taglio classico.

Se la priorità è quella di accrescere il guardaroba per il tempo libero, si può approfittare del Black Friday per acquistare felpe con cappuccio o con zip in cotone pesante e qualche T-shirt a girocollo in tinta unita.

I marchi uomo da tenere d’occhio per il Black Friday

Un guardaroba fatto di pochi capi chiede che ciascuno sia di buona qualità, perché verrà indossato spesso e dovrà resistere all’uso quotidiano senza perdere il suo aspetto. Per questo il Black Friday è un’occasione interessante per avvicinarsi ai grandi marchi della moda maschile, che lavorano con tessuti selezionati, curano cuciture e dettagli di confezione e mantengono vestibilità costanti nel tempo. Ogni firma, inoltre, ha un’identità precisa, e scegliere quella giusta significa trovare capi con cui sentirsi pienamente a proprio agio.

Per uno stile smart casual, adatto all’ufficio come al fine settimana, un riferimento è Gant, con le camicie button-down in tessuto oxford, le polo e i pantaloni chino che ne rappresentano l’identità. Chi cerca capispalla pratici per la città trova in Blauer un marchio dall’impronta urbana, che rilegge i giubbotti nati per le divise americane con bomber, parka e piumini leggeri trapuntati.

Un’impostazione più sportiva caratterizza Fred Mello, marchio italiano di ispirazione newyorkese, con felpe, T-shirt grafiche e giacche in maglia. Per un casual contemporaneo si può guardare ad Aeronautica Italiana, che propone felpe, camicie con patch, pantaloni nei toni del blu, del verde e del beige e giacche con l’interno in pelliccia sintetica. Chi preferisce l’essenziale, infine, può orientarsi su Calvin Klein, con T-shirt, felpe e jeans dai colori sobri e dalle forme asciutte.

Colori, materiali e vestibilità: come scegliere capi che durino oltre il Black Friday

Gli acquisti del Black Friday si concentrano in pochi giorni, ma il loro valore si misura nei mesi successivi, quando il capo entra davvero nell’uso quotidiano. Per questo, accanto al prezzo, conviene valutare alcuni aspetti che determinano quanto a lungo un capo resterà nel guardaroba, a cominciare dai colori. Le tinte neutre, come il blu, il grigio, il beige e il verde oliva, si accostano tra loro e a buona parte di ciò che è già nell’armadio, e consentono di comporre abbinamenti diversi partendo da pochi pezzi.

Anche la composizione incide sulla durata e sul comfort. La lana merino scalda senza appesantire, il cotone a trama fitta è adatto a felpe e T-shirt di uso quotidiano, mentre per i capispalla vale la pena verificare il tessuto esterno, che deve proteggere da vento e pioggia, e l’imbottitura.

Per gli acquisti online, la vestibilità si sceglie con facilità quando si conoscono già i tagli di un marchio, e per le firme nuove la guida taglie permette di trovare la misura giusta anche al primo acquisto.

Per piumini, cappotti e maglioni conta infine l’uso reale, insieme al clima in cui verranno indossati. A chi si sposta a piedi o con i mezzi pubblici nelle mattine d’inverno serve un capospalla lungo e ben imbottito, mentre per chi passa la giornata tra auto e ambienti riscaldati è più pratico un modello leggero, da completare con un maglione di lana.

Dove cercare l’abbigliamento da uomo in vista del Black Friday

Durante il Black Friday molte promozioni sull’abbigliamento da uomo si trovano anche online, dove ogni capo è accompagnato da informazioni utili alla scelta, come la composizione e la guida taglie.

Tra i siti a cui fare riferimento c’è Secondastrada.com, il negozio online di Seconda Strada, che nella sezione dedicata all’abbigliamento da uomo riunisce le collezioni autunno-inverno delle grandi firme della moda maschile insieme ad alcune linee proprie e ai campionari, cioè i capi che le case di moda realizzano per presentare in anteprima le nuove collezioni. Per orientarsi più facilmente, la sezione è organizzata per categorie, dalle T-shirt alle camicie e alle polo, dalla maglieria ai pantaloni e ai jeans, fino a giacche, cappotti, piumini e felpe. In vista del 27 novembre, scopri le offerte Black Friday sull’abbigliamento uomo tenendo a portata di mano l’elenco dei capi mancanti e di quelli da sostituire.

In Piemonte, Seconda Strada è presente anche con tre negozi tra il Torinese e il Novarese. Il primo aperto in regione si trova a Vinovo, all’interno dello shopping center Mondo Juve, con oltre 1.200 metri quadrati di esposizione e apertura tutti i giorni. A Settimo Torinese, nel Settimo Cielo Retail Park, c’è invece un punto vendita che occupa 1.500 metri quadrati dedicati alla moda firmata, dallo streetwear ai capi per le occasioni importanti. L’apertura più recente è quella di Castelletto sopra Ticino, in provincia di Novara, uno spazio di 1.200 metri quadrati con un assortimento che si rinnova ogni settimana.

Lista, taglie e disponibilità: uno shopping online più consapevole

Lo shopping online durante il Black Friday diventa più consapevole se si parte da una lista ordinata per priorità, che metta davanti i capispalla e i capi da sostituire e lasci per ultimi gli acquisti rimandabili.

Per ogni voce vale la pena confrontare più modelli, anche di marchi diversi, mettendo a fianco composizione, vestibilità e dettagli come tasche, colli e chiusure, perché due piumini simili a prima vista possono rispondere a esigenze molto diverse. Una volta individuato il modello, la verifica della disponibilità delle taglie è il passaggio da fare subito.

Prima di concludere l’ordine, le informazioni su consegna, pagamento e reso riportate sul sito aiutano a organizzare gli acquisti, soprattutto quando un capo serve entro una data precisa o è destinato a un regalo. Nel periodo promozionale, inoltre, disponibilità e assortimento possono cambiare nel giro di pochi giorni e conviene quindi muoversi con un certo anticipo sui capi a cui si tiene di più.

Regali per lui: anticipare il Natale con il Black Friday

Con il Natale ormai vicino, le promozioni di fine novembre si prestano anche ad anticipare i regali da uomo, a patto di conoscere lo stile e la taglia di chi li riceverà, che sono anche i criteri da cui partire per orientarsi tra le proposte.

Per chi veste smart casual, una camicia button-down in oxford o un maglione girocollo in lana merino sono capi che entrano subito nella rotazione della settimana. A chi preferisce uno stile sportivo si può regalare una felpa con cappuccio o con zip, meglio se di un marchio che già apprezza, mentre per un guardaroba essenziale le T-shirt in cotone di qualità, anche in più colori, sono un regalo che si usa ogni giorno.

Se la taglia non è certa, conviene orientarsi sugli accessori. Una sciarpa in lana, un cappello in maglia o uno zaino in pelle per l’ufficio sono regali utili per tutto l’inverno e permettono di puntare su un marchio di qualità anche senza conoscere le misure.

In prossimità del Black Friday 2026 conviene quindi consultare la sezione uomo di portali come Secondastrada.com, così da rimanere sempre aggiornati sulle promozioni del momento e trovare i capi più adatti al proprio stile.

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