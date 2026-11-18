TORINO – Un arresto, otto persone denunciate e circa 15mila euro di sanzioni amministrative elevate a carico di diverse attività commerciali: è il bilancio dei controlli straordinari del territorio effettuati negli ultimi giorni nel quartiere Dora Vanchiglia, disposti con ordinanza del questore di Torino e coordinati dalla polizia di Stato.

L’operazione ha passato al setaccio numerose arterie e aree verdi della zona, tra cui corso Emilia, corso Vercelli, i giardini Madre Teresa di Calcutta e Alimonda, oltre a via Mondovì, via Cuneo, via Principe Oddone, via Maria Ausiliatrice, via Faà di Bruno, via Pinerolo, via Cecchi e via Bra. Complessivamente, le forze dell’ordine hanno identificato circa 300 persone, controllato 109 veicoli e ispezionato 16 esercizi pubblici.

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Spaccio e ordine pubblico ai giardini Madre Teresa

Il fulcro dell’attività di contrasto allo spaccio e al degrado si è concentrato nei giardini Madre Teresa di Calcutta. Qui gli agenti hanno arrestato in flagranza un cittadino magrebino sorpreso mentre cedeva hashish a un connazionale, quest’ultimo denunciato per l’acquisto.

Sempre all’interno dell’area verde sono scattate altre denunce e provvedimenti di allontanamento:

Un uomo, trovato in possesso di diversi grammi di marijuana, è stato denunciato e allontanato dall’area in base all’ordinanza prefettizia.

Un altro cittadino è stato denunciato dopo aver tentato di disfarsi di due frammenti di hashish gettandoli a terra alla vista delle pattuglie.

gettandoli a terra alla vista delle pattuglie. Un soggetto è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di stupefacenti e allontanato.

Due uomini, risultati irregolari sul territorio nazionale e in evidente stato di ebbrezza mentre infastidivano i passanti, sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti sulla loro posizione e allontanati dai giardini.

A completare l’operazione nell’area verde è stato il fiuto dell’unità cinofila dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (UPGSP), che ha permesso di scovare e sequestrare a carico di ignoti quasi 150 grammi di hashish occultati tra la vegetazione.

Stangata sui locali: lavoro nero, carenze igieniche e telecamere abusive

Parallelamente ai controlli su strada, gli agenti hanno passato al setaccio 16 attività commerciali, riscontrando numerose irregolarità che hanno portato a sanzioni per un totale di circa 15.000 euro.

Corso Emilia: in una gastronomia sono state comminate multe per oltre 4.300 euro per somministrazione abusiva e mancata differenziazione dei rifiuti. Un secondo sopralluogo effettuato pochi giorni dopo ha fatto emergere la presenza di un lavoratore in nero e l’installazione di telecamere di videosorveglianza non autorizzate, facendo scattare ulteriori sanzioni per circa 2.700 euro. Nella stessa via, una macelleria è stata multata per 2.150 euro a causa di carenze igieniche (locali e alimenti), mancata esposizione dei prezzi e cattiva gestione dei rifiuti.

per somministrazione abusiva e mancata differenziazione dei rifiuti. Un secondo sopralluogo effettuato pochi giorni dopo ha fatto emergere la presenza di un lavoratore in nero e l’installazione di telecamere di videosorveglianza non autorizzate, facendo scattare ulteriori sanzioni per circa 2.700 euro. Nella stessa via, (locali e alimenti), mancata esposizione dei prezzi e cattiva gestione dei rifiuti. Via Cecchi: in una seconda macelleria sono state contestate violazioni igienico-sanitarie e l’assenza dei cartelli per prezzi e divieto di fumo, per 1.542 euro di multa più una diffida per il mancato aggiornamento del registratore di cassa. Durante l’ispezione, un cliente è stato trovato con una modica quantità di droga per uso personale ed è stato segnalato alla Prefettura.

più una diffida per il mancato aggiornamento del registratore di cassa. Durante l’ispezione, un cliente è stato trovato con una modica quantità di droga per uso personale ed è stato segnalato alla Prefettura. Via Mondovì: in un bar sono state accertate carenze igieniche, occupazione abusiva di suolo pubblico, mancata esposizione dei prezzi e l’impiego di un dipendente in nero, per un totale di 1.552 euro.

Via Cottolengo: una pizzeria kebab ha ricevuto sanzioni per 558 euro (scarsa igiene, rifiuti non differenziati e assenza del cartello di divieto di fumo), oltre a una segnalazione per il mancato collegamento tra il POS e il registratore di cassa.

Via Bra: infine, il titolare di un minimarket è stato sanzionato per circa 2.500 euro a fronte di diverse violazioni amministrative.

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