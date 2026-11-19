PIEMONTE – Accordo tra Regione Piemonte e Governo, approvato dal Cipess: assicurati 242 milioni di euro per completare interventi sul territorio. Digitalizzazione, risparmio energetico, ricerca, cultura e interventi su beni architettonici i principali ambiti di intervento dell’atto integrativo.

In particolare oltre 26 milioni di euro sono destinati al completamento dei progetti di installazione e sviluppo della banda ultra larga, 5 milioni per il completamento della riqualificazione energetica degli ospedali San Luigi di Orbassano e dell’ospedale di Ivrea e 9,2 milioni di euro per il sostegno alla competitività delle imprese turistiche.

Un pacchetto importante è rappresentato dalle risorse che consentono l’avanzamento e il completamento di interventi sul patrimonio culturale. Otto milioni sono destinati ai lavori in corso a Borgo Castello nel parco della Mandria a Venaria Reale (TO), 4 a quelli per il restauro del Museo di scienze naturali a Torino. Si tratta nel dettaglio dei lavori di riorganizzazione dell’atrio e delle gallerie storiche, di realizzazione di nuovi spazi per l’accoglienza, il bookshop e la caffetteria, il potenziamento delle aule didattiche, il superamento delle barriere architettoniche e la riqualificazione dei cortili.

Con 2 milioni si potranno concludere gli interventi al Castello di Miasino (NO), che è stato sottratto alla criminalità organizzato ed è in ristrutturazione per assere poi assegnato ad enti o associazioni a scopo sociale e culturale e con 4 milioni quelli al Castello di Valcasotto a Garessio (CN). Altri 4,2 milioni di euro servono invece per avviare, nel mese di dicembre, le opere di restyling ai Giardini Rea di Trana (TO) e 4 per il recupero della Tenuta Cannona, nell’Alessandrino. Strategico anche l’intervento all’ex Convento di Oulx, nel Torinese, dove con 1,1 milioni di euro verranno recuperati gli spazi attuali per destinarli a nuovi uffici per ospitare la Polizia di Stato e la Polizia di frontiera.

All’interno dell’accordo risorse anche per finanziare gli accordi di programma, le aree interne e le strategie urbane sostenibili.

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