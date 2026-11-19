È arrivato anche questa sera l’appuntamento con la Dea Bendata. L’estrazione di oggi, giovedì 19 novembre, riaccende i riflettori sulle ruote del Lotto e sui sogni di milioni di giocatori pronti a verificare i propri tagliandi.

L’adrenalina è particolarmente alta per la caccia al Jackpot del SuperEnalotto, che per il concorso di questa sera mette in palio un montepremi da capogiro pari a 55,9 milioni di euro.

In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.

Ecco i numeri del Lotto di giovedì 19 novembre 2026:

in aggiornamento

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 19 novembre sono:

in aggiornamento

Numero oro:

Doppio oro:

Extra:

I numeri del Superenalotto del 19 novembre 2026:

La combinazione vincente è: in aggiornamento

Il numero Jolly è:

Il numero Superstar è:

Il Jackpot del Superenalotto: 55,9 milioni di euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 20 novembre 2026:

in aggiornamento

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 20 novembre:

in aggiornamento

I simboli estratti al Simbolotto

in aggiornamento

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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