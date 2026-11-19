Società
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 19 novembre 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
È arrivato anche questa sera l’appuntamento con la Dea Bendata. L’estrazione di oggi, giovedì 19 novembre, riaccende i riflettori sulle ruote del Lotto e sui sogni di milioni di giocatori pronti a verificare i propri tagliandi.
L’adrenalina è particolarmente alta per la caccia al Jackpot del SuperEnalotto, che per il concorso di questa sera mette in palio un montepremi da capogiro pari a 55,9 milioni di euro.
In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.
Ecco i numeri del Lotto di giovedì 19 novembre 2026:
in aggiornamento
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 19 novembre sono:
in aggiornamento
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
I numeri del Superenalotto del 19 novembre 2026:
La combinazione vincente è: in aggiornamento
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Il Jackpot del Superenalotto: 55,9 milioni di euro.
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 20 novembre 2026:
in aggiornamento
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 20 novembre:
in aggiornamento
I simboli estratti al Simbolotto
in aggiornamento
Cosa fare se soffri di ludopatia
Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.
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