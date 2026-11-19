BIELLA – La Juventus Women conquista una vittoria importante nella quinta giornata della League Phase della UEFA Women’s Champions League. Allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella, le bianconere superano 2-0 le belghe dell’OH Leuven, trovando entrambe le reti nei minuti conclusivi della partita.

A decidere la sfida sono state Serturini e Pavan, protagoniste di un finale che ha premiato la determinazione della squadra allenata da Massimiliano Canzi.

La formazione bianconera ha condotto a lungo il gioco, cercando con insistenza la via del gol e costruendo diverse occasioni, senza però riuscire a sbloccare il risultato nella prima parte dell’incontro. Anche nella ripresa la Juventus ha mantenuto l’iniziativa, pur dovendo fare attenzione alle ripartenze delle avversarie. L’OH Leuven ha avuto anche l’opportunità di passare in vantaggio, colpendo una traversa con Bosteels.

La partita si è decisa negli ultimi minuti. All’ultimo assalto, Serturini ha trovato il gol dell’1-0, facendosi trovare pronta sulla respinta del portiere belga dopo una conclusione di Sarriegi.

Nel recupero è arrivato anche il raddoppio: Pavan ha firmato il definitivo 2-0 con un bel pallonetto, chiudendo definitivamente i conti e facendo esplodere la gioia bianconera.

Per la Juventus Women sono tre punti preziosi nel percorso europeo. Una vittoria costruita con pazienza e concretizzata nel finale, che permette alla squadra di guardare con fiducia al prosieguo della League Phase della Champions League femminile.

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