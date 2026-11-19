TORINO – Avere uno stipendio non mette al riparo dai debiti. Lo conferma la prima rilevazione condotta dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro di Torino su circa 10mila buste paga di settembre 2026: il 3,07% dei lavoratori analizzati ha almeno una trattenuta tra cessione del quinto, delegazione di pagamento e pignoramento.

I dati sono stati presenta, giovedì 19 novembre, nella sede della Fondazione CRT di via XX Settembre 31, al convegno «Lavoro, debito e fragilità economica: intervenire prima». L’incontro è stato promosso dalla Fondazione La Scialuppa CRT ETS, che si occupa di prevenzione dell’usura, insieme al Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino.

Le trattenute si sommano

Il dato che più preoccupa è la sovrapposizione dei vincoli. Il 18,2% dei lavoratori interessati ha due diverse trattenute, e tra chi subisce un pignoramento il 28,7% ha anche una cessione del quinto in corso. In totale le somme trattenute nei cedolini analizzati sono circa 12,26 milioni di euro: 9,25 milioni da pignoramenti e circa 3 da cessioni e delegazioni.

In oltre un caso su quattro (26,3%) le trattenute fanno scendere il compenso residuo sotto il minimo lordo previsto dal livello più basso del contratto collettivo di riferimento.

Emerge anche una differenza di genere. Le donne sono meno numerose tra le posizioni rilevate, ma hanno retribuzioni più basse: 2.052,59 euro lordi al mese contro i 2.197,17 degli uomini. Per loro le trattenute pesano in media il 13,85% dello stipendio lordo, per loro colleghi il 9,99%.

Il quadro nazionale

Lo sfondo è quello di una crescita costante del credito al consumo. Secondo l’elaborazione dell’Ufficio Studi della CGIA su dati Banca d’Italia e Istat, nel 2025 ha sfiorato i 178 miliardi di euro, circa 6.657 euro a famiglia, con un aumento del 62% in nove anni. Il debito complessivo delle famiglie verso le banche è di 612,6 miliardi, di cui 447,5 per i mutui.

Il ruolo dei consulenti

Per Fabrizio Bontempo, presidente dell’Ordine torinese dei Consulenti del Lavoro, i professionisti che gestiscono le buste paga possono cogliere per primi i segnali di difficoltà, come trattenute, richieste di anticipi o indebitamenti crescenti. L’obiettivo, ha spiegato, non è sostituirsi a chi ha competenze specifiche, ma collegare il lavoratore ai servizi di aiuto esistenti. Ernesto Ramojno, presidente della Scialuppa CRT, ha parlato di una risposta a un bisogno crescente, che sposta l’attenzione «dall’emergenza alla prevenzione».

La presidente della Fondazione CRT, Anna Maria Poggi, ha ricordato che la Scialuppa è il primo ente costituito dalla fondazione e opera dal 1998. Il protocollo con i Consulenti del Lavoro, firmato a marzo 2026, amplia la rete di chi può intercettare le situazioni di bisogno.

Chi è la Scialuppa

In quasi trent’anni la fondazione ha assistito oltre 18mila persone tra famiglie e piccoli imprenditori di Piemonte e Valle d’Aosta, con circa 40 volontari professionisti. Ha emesso più di 2.600 garanzie su finanziamenti per 49 milioni di euro, facilitando l’accesso al credito bancario a condizioni agevolate. L’assistenza dei volontari è gratuita e riservata.

Al convegno, moderato dalla giornalista Antonella Frontani, sono intervenuti tra gli altri Antonio Sansone (vicepresidente della Scialuppa), Luca Furfaro (Fondazione Studi Torino), Giuseppina Giaccone (Ordine dei Consulenti del Lavoro), Gian Piero Barra (Ferrero Italia), lo psicoterapeuta Walter Comello e la volontaria Francesca Grande.

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