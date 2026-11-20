TORINO – Duro contraccolpo per la difesa di John Elkann, del commercialista Gianluca Ferrero e del notaio Remo Morone: il giudice per l’udienza preliminare Irene Giani ha respinto la richiesta di rendere inutilizzabili i documenti acquisiti dalla Procura di Torino attraverso smartphone e computer.

La decisione è arrivata al termine della quarta udienza preliminare, celebrata in tribunale a Torino nell’ambito dell’inchiesta sull’eredità di Marella Caracciolo, vedova dell’avvocato Gianni Agnelli. La difesa di Elkann chiedeva di escludere dal procedimento il materiale informatico raccolto dagli inquirenti.

L’indagine riguarda la residenza di Marella Caracciolo negli ultimi anni di vita ed è partita da un esposto presentato dalla figlia Margherita Agnelli, madre di John Elkann, in merito al domicilio della madre.

Nel procedimento sono coinvolti Elkann, Ferrero e Morone, accusati, a vario titolo, di ipotesi di truffa ai danni dello Stato e dichiarazione fiscale infedele.

La prossima udienza preliminare è fissata per il 4 dicembre.

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