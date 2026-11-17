PIEMONTE – Il sistema di prenotazione Cup del Piemonte è stato preso di mira da un attacco informatico, nei giorni scorsi.

In particolare l’attacco risale a una decina di giorni fa al sistema delle prenotazioni sanitarie che ha fatto scattare l’allarme e le procedure per l’analisi dell’intrusione e delle conseguenze. Dei cittadini hanno segnalato malfunzionamenti del sistema di prenotazione.

A confermarlo è Massimo D’Angelo, direttore generale di Azienda Zero Piemonte: “Il 5 novembre abbiamo avuto una segnalazione da parte dell’OCSIRT, un team dell’agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ha evidenziato una serie di movimenti anomali e quindi abbiamo proceduto ad attivare tutte le misure necessarie. Rispetto a quando sono stati riscontrati questi problemi non vi sono ulteriori movimenti. È in corso un monitoraggio costante, abbiamo creato anche un coordinamento, evidentemente con tutte le aziende sanitarie e stiamo lavorando affinché si facciano tutti gli approfondimenti dovuti e si garantiscano tutte le azioni a tutela ovviamente dei dati sanitari che rappresentano per noi un elemento fondamentale di tutela”.

Per questo motivo domenica 15 sera c’è stata un attività di manutenzione straordinaria del sistema Cup regionale, i servizi on-line del portale e dell’App Cup Piemonte sono stati indisponibili

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