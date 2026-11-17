TORINO – Si estende anche al Novarese l’appello per ritrovare Alisia Frattasi, 16 anni, originaria del Verbano e allontanatasi da una comunità educativa di Torino. Oggi, martedì 17 novembre, le ricerche interessavano anche la zona di Arona, dove la ragazza potrebbe avere contatti.

La madre, Micaela Paganini, ha spiegato che la figlia conosce persone anche a Novara. Riferisce di non avere più contatti con lei da oltre una settimana. La possibilità che abbia conoscenze nel Novarese non conferma che si trovi nella provincia.

Le segnalazioni e i controlli

La madre ha riferito di possibili avvistamenti a Omegna e a Gravellona Toce. Si tratta di segnalazioni da verificare: a proposito di quella a Gravellona, la stessa madre ha osservato che potrebbe trattarsi di una ragazza somigliante.

Nelle dichiarazioni pubblicate dalla stampa, i carabinieri di Verbania hanno spiegato che le pattuglie erano state allertate per i controlli, ma che non avevano notizia di avvistamenti attendibili. Alle ricerche partecipava anche la polizia.

La descrizione e il numero da chiamare

Alisia è alta circa un metro e 60, con gli occhi verdi e i capelli rosa, che la madre conferma sono ricci. Nell’appello sono indicate anche scarpe da ginnastica bianche.

Chiunque abbia informazioni è invitato a comunicarle tempestivamente alle forze dell’ordine tramite il 112.

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