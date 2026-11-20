È arrivato anche questa sera l’appuntamento con la Dea Bendata. L’estrazione di oggi, venerdì 20 novembre, riaccende i riflettori sulle ruote del Lotto e sui sogni di milioni di giocatori pronti a verificare i propri tagliandi.

L’adrenalina è particolarmente alta per la caccia al Jackpot del SuperEnalotto, che per il concorso di questa sera mette in palio un montepremi da capogiro pari a 56,6 milioni di euro.

In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.

Ecco i numeri del Lotto di venerdì 20 novembre 2026:

Bari: 9 – 37 – 19 – 65 – 74

Cagliari: 8 – 36 – 23 – 49 – 58

Firenze: 30 – 68 – 6 – 66 – 7

Genova: 54 – 78 – 67 – 85 – 68

Milano: 88 – 61 – 1 – 67 – 40

Napoli: 16 – 49 – 13 – 35 – 68

Palermo: 24 – 28 – 10 – 40 – 61

Roma: 17 – 37 – 71 – 76 – 86

Torino: 13 – 90 – 32 – 66 – 84

Venezia: 86 – 55 – 19 – 51 – 47

Nazionale: 42 – 16 – 18 – 57 – 17

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 20 novembre sono:

8 – 9 – 13 – 16 -17 -19 – 24 – 28 – 30 – 36 – 37 – 49 – 54 – 55 – 61 – 68 – 78 – 86 – 88 – 90

Numero oro: 9

Doppio oro: 9 – 37

Extra: 1 – 6 – 10 – 23 – 32 – 35 – 40 – 51 – 65 – 66 – 67 – 71 – 74 – 76 – 85

I numeri del Superenalotto del 20 novembre 2026:

La combinazione vincente è: 38 – 50 – 69 – 80 – 88 – 89

Il numero Jolly è: 46

Il numero Superstar è: 48

Il Jackpot del Superenalotto: 56,6 milioni di euro.

I simboli estratti al Simbolotto

22-BALESTRA

28-OMBRELLO

14-BAULE

29-DIAMANTE

1-ITALIA

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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