TORINO – Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino si prepara ad accogliere nuovamente uno dei più grandi predatori mai vissuti sulla Terra. Una fedele ricostruzione in resina dello scheletro di Giganotosaurus carolinii, il gigantesco dinosauro carnivoro che abitava la Patagonia tra 99 e 95 milioni di anni fa, è il protagonista del nuovo allestimento della Sala delle Meraviglie, che da oggi si chiama “Nel Regno dei Giganti”.

Il dinosauro, lungo circa 14 metri e con un peso stimato di 8 tonnellate, è esposto nella sede del museo di via Accademia Albertina 15, a Torino. Il nuovo percorso è pensato per avvicinare il pubblico alla paleontologia e alla conoscenza dei grandi animali della preistoria, con particolare attenzione a bambini, ragazzi e famiglie.

Il Giganotosauro protagonista del nuovo allestimento

La ricostruzione del Giganotosaurus carolinii è stata realizzata in Argentina a partire dai resti fossili di un esemplare completo per circa il 70%. Il suo cranio misura quasi due metri e restituisce le dimensioni impressionanti di un predatore che dominava gli ecosistemi della Patagonia durante il Cretacico superiore.

Nella sala il Giganotosauro sarà affiancato da altri grandi protagonisti della preistoria già presenti nelle collezioni del museo: il mastodonte (Anancus arvernensis) e il rinoceronte di Dusino (Stephanorhinus jeanvireti).

Il percorso si arricchisce inoltre di nuove teche con la replica del cranio di un Herrerasaurus, antico dinosauro carnivoro vissuto circa 230 milioni di anni fa, due modelli in resina di scheletri del piccolo erbivoro Gasparinisaura cincosaltensis e un uovo di dinosauro proveniente dalla città cinese di Nanyang.

Dalla Patagonia a Torino: la storia del dinosauro

La scoperta del Giganotosauro risale al 1993, quando a Villa El Chocón, nella provincia argentina di Neuquén, il cercatore di fossili Rubén Carolini individuò una lunga tibia appartenente a una specie fino ad allora sconosciuta. Il nuovo dinosauro venne battezzato Giganotosaurus carolinii proprio in suo onore.

Gli studi paleontologici hanno permesso di ricostruire alcune caratteristiche di questo grande carnivoro. La conformazione del cranio suggerisce un olfatto particolarmente sviluppato, mentre la lunga coda contribuiva a mantenere l’equilibrio durante gli spostamenti sulle zampe posteriori.

Nonostante le somiglianze con il più famoso Tyrannosaurus rex, i due dinosauri non erano strettamente imparentati. Il T. rex visse infatti oltre 30 milioni di anni dopo, negli attuali territori occidentali degli Stati Uniti. Le caratteristiche simili sarebbero il risultato di un fenomeno evolutivo chiamato convergenza evolutiva, attraverso il quale specie differenti sviluppano adattamenti analoghi.

I fossili del Giganotosauro provengono dalla Formazione Candeleros, in Argentina, un’area che conserva le testimonianze di un intero ecosistema preistorico. In quell’ambiente vivevano anche grandi erbivori come l’Andesaurus e piccoli predatori come il Buitreraptor, insieme a pesci, anfibi, serpenti, coccodrilli, tartarughe, mammiferi e artropodi.

La collaborazione con il Museo del Cinema

Il nuovo allestimento nasce anche dalla collaborazione tra il Museo Regionale di Scienze Naturali e il Museo Nazionale del Cinema di Torino. La sinergia anticipa la mostra “T. rex vs T. rex. Da fossili a icone del cinema”, che sarà ospitata alla Mole Antonelliana dal 17 dicembre 2026 al 31 gennaio 2028.

Un progetto che mette in dialogo paleontologia e cinema, mostrando come i grandi dinosauri siano diventati nel tempo protagonisti non soltanto della ricerca scientifica, ma anche dell’immaginario collettivo.

«Con questo nuovo percorso trasformiamo la visita in un vero viaggio nella preistoria, offrendo al pubblico l’opportunità di trovarsi faccia a faccia con uno dei più grandi predatori mai esistiti», afferma Marco Fino, direttore del Museo Regionale di Scienze Naturali.

Anche gli assessori regionali alla Cultura, Marina Chiarelli, e al Patrimonio, Gian Luca Vignale, sottolineano l’importanza del ritorno del Giganotosauro per rendere il museo sempre più accessibile e attrattivo, soprattutto per le famiglie e le giovani generazioni.

Orari e visite al Museo di Scienze Naturali

Il nuovo spazio “Nel Regno dei Giganti” si trova al piano terra del Museo Regionale di Scienze Naturali, in via Accademia Albertina 15, a Torino. L’allestimento è stato pensato anche per consentire ai visitatori di avvicinarsi allo scheletro e scattare fotografie e selfie.

Il museo è aperto dal mercoledì al lunedì, dalle 10 alle 18, mentre il martedì è previsto il giorno di chiusura.

Per scuole, gruppi e associazioni è possibile prenotare visite guidate con gli esperti del museo, per approfondire la conoscenza del Giganotosauro e degli altri animali preistorici esposti.

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