AstiEnogastronomia
Bagna Cauda Day al via: la carovana arriva ad Asti il 21 novembre
Primo fine settimana dal 20 al 22 novembre. Sabato le auto d’epoca sono attese alle 17.30 in piazza Libertà
Prende il via venerdì 20 novembre il primo fine settimana del Bagna Cauda Day, la manifestazione promossa dall’associazione Astigiani. Fino a domenica 22 si potrà partecipare nei locali aderenti, prenotando direttamente presso l’attività scelta.
Sabato 21 novembre la carovana di auto d’epoca è attesa ad Asti: il programma degli organizzatori prevede l’arrivo alle 17.30 in piazza Libertà e l’accensione di un grande fujot. Per l’inaugurazione, nella piazza saranno vietate la sosta e la circolazione veicolare dalle 17 alle 20.
La carovana dalla Liguria ad Asti
Gli equipaggi dei club Camea di Asti e Cave di Imperia si incontreranno a Vessalico, in Valle Arroscia, per poi attraversare il Col di Nava verso il Piemonte. Porteranno simbolicamente alcuni ingredienti della bagna cauda: aglio di Vessalico, olio nuovo di olive taggiasche e acciughe del Mar Ligure.
Prima dell’arrivo ad Asti è prevista una tappa a Nizza Monferrato, per raccogliere cardi gobbi e Barbera. Quella del 21 novembre sarà la terza edizione della carovana.
Il divieto di sosta e circolazione in piazza Libertà figura nell’albo pretorio del Comune di Asti, nell’avviso relativo all’ordinanza dirigenziale n. 1391 del 16 novembre.
Locali, prezzi e prenotazioni
La quattordicesima edizione coinvolge, secondo gli organizzatori, oltre 160 locali tra Piemonte e altre località italiane e straniere. Nell’elenco dei locali di Asti e dintorni figurano, tra gli altri, l’agriturismo Agripassione e Il Cicchetto ad Asti e Terra d’Origine a Portacomaro.
La prenotazione va fatta telefonando o scrivendo al locale scelto. Giorni, turni e disponibilità dipendono dalla singola attività; alcune propongono anche l’asporto, indicato nelle schede.
Il prezzo di riferimento per la bagna cauda con le verdure è di 30 euro; il vino è proposto a 15 euro a bottiglia. Secondo gli organizzatori non è previsto il costo del coperto. I menu più ampi, chiamati «Bagna Sovrana», hanno prezzi variabili.
Le schede indicano anche le versioni disponibili: tradizionale, con aglio stemperato oppure senza aglio. La manifestazione e le novità dell’edizione erano state presentate nell’articolo sul programma del Bagna Cauda Day 2026.
Il secondo fine settimana e i premi
La manifestazione proseguirà dal 27 al 29 novembre. Domenica 29, alle 16.30, al Palco 19 di Asti è prevista la consegna dei premi Testa d’Aj a Moni Ovadia, Mariuccia Ferrero, Chiara Buratti e Stefano «Pedro» Porro.
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