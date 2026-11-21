Prende il via venerdì 20 novembre il primo fine settimana del Bagna Cauda Day, la manifestazione promossa dall’associazione Astigiani. Fino a domenica 22 si potrà partecipare nei locali aderenti, prenotando direttamente presso l’attività scelta.

Sabato 21 novembre la carovana di auto d’epoca è attesa ad Asti: il programma degli organizzatori prevede l’arrivo alle 17.30 in piazza Libertà e l’accensione di un grande fujot. Per l’inaugurazione, nella piazza saranno vietate la sosta e la circolazione veicolare dalle 17 alle 20.

La carovana dalla Liguria ad Asti

Gli equipaggi dei club Camea di Asti e Cave di Imperia si incontreranno a Vessalico, in Valle Arroscia, per poi attraversare il Col di Nava verso il Piemonte. Porteranno simbolicamente alcuni ingredienti della bagna cauda: aglio di Vessalico, olio nuovo di olive taggiasche e acciughe del Mar Ligure.

Prima dell’arrivo ad Asti è prevista una tappa a Nizza Monferrato, per raccogliere cardi gobbi e Barbera. Quella del 21 novembre sarà la terza edizione della carovana.

Il divieto di sosta e circolazione in piazza Libertà figura nell’albo pretorio del Comune di Asti, nell’avviso relativo all’ordinanza dirigenziale n. 1391 del 16 novembre.

Locali, prezzi e prenotazioni

La quattordicesima edizione coinvolge, secondo gli organizzatori, oltre 160 locali tra Piemonte e altre località italiane e straniere. Nell’elenco dei locali di Asti e dintorni figurano, tra gli altri, l’agriturismo Agripassione e Il Cicchetto ad Asti e Terra d’Origine a Portacomaro.

La prenotazione va fatta telefonando o scrivendo al locale scelto. Giorni, turni e disponibilità dipendono dalla singola attività; alcune propongono anche l’asporto, indicato nelle schede.

Il prezzo di riferimento per la bagna cauda con le verdure è di 30 euro; il vino è proposto a 15 euro a bottiglia. Secondo gli organizzatori non è previsto il costo del coperto. I menu più ampi, chiamati «Bagna Sovrana», hanno prezzi variabili.

Le schede indicano anche le versioni disponibili: tradizionale, con aglio stemperato oppure senza aglio. La manifestazione e le novità dell’edizione erano state presentate nell’articolo sul programma del Bagna Cauda Day 2026.

Il secondo fine settimana e i premi

La manifestazione proseguirà dal 27 al 29 novembre. Domenica 29, alle 16.30, al Palco 19 di Asti è prevista la consegna dei premi Testa d’Aj a Moni Ovadia, Mariuccia Ferrero, Chiara Buratti e Stefano «Pedro» Porro.

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