L’Unione Industriale Biellese e l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Biella hanno firmato un protocollo di collaborazione per sostenere le imprese e rafforzare le filiere produttive. L’accordo è stato siglato all’auditorium di Città Studi, al termine dell’incontro «Competere insieme».

L’intesa formalizza la volontà delle due organizzazioni di sviluppare iniziative comuni e strumenti a sostegno delle aziende. Il primo terreno di collaborazione indicato dai promotori è la condivisione di informazioni utili alle imprese; non sono state annunciate nuove procedure di finanziamento già operative.

Informazioni alle imprese e rapporto con le banche

Paolo Barberis Canonico, presidente dell’Unione Industriale Biellese, ha spiegato che l’obiettivo è affiancare al rapporto fiduciario tra aziende e professionisti il sostegno dell’associazione, sia nella soluzione dei problemi sia nella ricerca di opportunità di sviluppo.

Roberto Cravero, presidente dell’Ordine dei commercialisti biellesi, ha indicato nella condivisione e diffusione di informazioni il punto di partenza della collaborazione. Ha auspicato che la sinergia possa estendersi ad altre attività e incontrare il favore del sistema bancario, così da rendere più attento e rapido l’esame delle pratiche delle piccole e medie imprese già valutate con il contributo dell’associazione e dei professionisti.

Il coinvolgimento delle banche resta una prospettiva auspicata, non una procedura già attivata: la presenza di rappresentanti del credito al convegno non equivale alla loro adesione al protocollo.

Il confronto sulle filiere

Quello del 19 novembre è stato il secondo appuntamento di «Competere insieme», dopo l’incontro di aprile. Il convegno ha riunito imprenditori, professionisti e rappresentanti del sistema finanziario per discutere dei rapporti tra aziende, delle competenze e delle possibilità di crescita del territorio. La firma del protocollo era prevista nel programma pubblicato dall’Unione Industriale Biellese.

Durante i lavori Alessandro Bielli di Assolombarda ha presentato una piattaforma pensata per favorire le connessioni tra imprese. È un modello illustrato durante l’incontro, non un servizio di cui sia stata annunciata l’attivazione a Biella. Le sezioni merceologiche dell’Unione Industriale hanno inoltre affrontato temi come innovazione, sostenibilità, internazionalizzazione e attrazione delle competenze.

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