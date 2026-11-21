Forza Italia Piemonte ha scelto la nuova guida regionale al congresso che si è svolto sabato 21 novembre al Lingotto di Torino. Il senatore Roberto Rosso è stato eletto per acclamazione alla successione di Paolo Zangrillo.

Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione e guida regionale uscente, aveva annunciato a settembre l’intenzione di non ricandidarsi, indicando Rosso come proposta unitaria.

Il senatore aveva subordinato il proprio impegno all’elezione: “Se sarò eletto lavorerò per dare ascolto e forza a tutti i territori piemontesi”.

“Per me è un sogno che si realizza”, ha dichiarato Rosso al termine del suo intervento che ha anche ricordato i “grandi politici” che lo hanno preceduto, da Enzo Ghigo a Enrico Costa, da Gilberto Pichetto a Paolo Zangrillo.

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